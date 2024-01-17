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Обидно, да? чанин и мопед навсегда потерял, и на исправительные работы попал
Скриншот: прокуратура РК

Обидно, да? Крымчанин и мопед навсегда потерял, и на исправительные работы попал

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:00 17.01.2024

А пьяным за руль садиться не надо, вот и весь секрет «невезения».

Сакский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Евпатории. Крымчанин признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Суд установил, что подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, после употребления алкоголя вновь сел за руль мопеда «Хонда Гуро». Двигаясь по одной из улиц в районе СПК «Орбита», молодой человек был остановлен сотрудниками ДПС и отстранен от управления транспортным средством, – рассказали подробности в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 150 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 1 год. Мопед марки «Хонда Гуро» конфискован в доход государства.Приговор не вступил в законную силу.

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