Обязательная вакцинация сферы услуг (и не только) вводится уже в 18 регионах страны. А что Крым?

Обязательная вакцинация для групп риска с понедельника будет введена еще в восьми субъектах РФ, пока же она распространена на 10 регионов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов, — сказала Попова.

За «образец» взята Москва. Там работодателей обязали вакцинировать 60% работников, занятых в таких отраслях, как сфера торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Кроме того, под обязательную вакцинацию подпадали организации транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, а также курьеры. Кроме того, речь идет об организациях, работающих в сфере культуры и досуга, в том числе детского, спорта, в театрах, кинотеатрах, концертных залах и др.

В Крыму режим «рекомендованной обязательной вакцинации» введен для сферы услуг и курортно-туристической отрасли.

Глава Крыма заявил, что пока не будет вводить жестких мер по борьбе с коронавирусом, но «если ситуация выйдет из-под контроля, то все может быть».