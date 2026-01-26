Подросток-крымчанин признался в уничтожении автомобилей на почве нацистских идей

Несовершеннолетний крымчанин в ходе слушания дела в Южном окружном военном суде признал вину в уничтожении автомобилей, принадлежащих, по его мнению, евреям в Крыму, и участии в National Socialism/White Power

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Дело участника террористической организации, которая выступает за захват власти и достигает целей путем взрывов и поджогов административных зданий и госучреждений, в Южном окружном военном суде слушается впервые.