Обманываться рады? Эксперты предупреждают: в Севастополе действуют финансовые пирамиды

Главная тенденция прошлого года, на фоне ограничений, связанных с пандемией – переход финансовых мошенников в онлайн. Виртуальный мир становится особенно привлекателен для организаторов финансовых пирамид, в которых, по данным Центрального банка РФ и правоохранительных органов, ежегодно люди теряют миллиарды рублей.

О том, как понять, что тебя втягивают в подобную схему обмана, и о ситуации в регионе рассказал заместитель управляющего Отделением Севастополь Банка России Александр Гроздев.

В Севастополе довольно часто можно увидеть объявления о вкладах под баснословный процент. Учитывая, что пандемия отразилась на семейных бюджетах, люди верят таким обещаниям и надеются поправить свое положение. Стоит ли верить подобным посулам, как не стать жертвой обмана, и на что обращать внимание?

Зачастую это схема обмана севастопольцев – нелегалы, маскирующиеся под честных участников финансового рынка. Их отличительные черты – привлечение средств горожан под очень высокие проценты, агрессивная реклама, мощное воздействие через соцсети с участием блогеров и так далее. По сути, это организации с признаками финансовых пирамид.

Люди приносят деньги, привлекают новых клиентов, пирамида растет, и в финале лопается. Её организаторы получают солидный доход и пропадают, а те, кто пришел на стадии нижних ступеней, остаются ни с чем.

Как понять, что тебя втягивают в финансовую пирамиду?

Во-первых, это навязчивая агрессивная реклама с требованием принять финансовое решение незамедлительно. Во-вторых, компания не сообщает прямых контактов — ни номеров телефонов, ни электронной почты, ни почтового адреса. Вы можете только заказать обратный звонок, пообщаться с оператором в чате или мессенджере. Помните, свои контактные данные скрывают только мошенники. В случае проблем ни вы, ни полиция просто не сможете найти обманщиков.. В-третьих, вас уверяют, что никаких рисков для вложений нет. Но так не бывает: любые инвестиции могут обернуться убытками. Чтобы обезопасить себя и свои сбережения нужно сразу проверить, есть ли у организации наличие лицензии Центрального банка РФ. Это можно сделать на сайте регулятора www.cbr.ru , — там есть рубрика «Проверить финансовую организацию». В разделе размещено сразу несколько реестров, просмотрев которые можно понять, с кем клиенту предстоит иметь дело. Также можно проверить данные в госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Изучите информацию о компании на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Возможно, компания зарегистрирована недавно — практически накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Тогда вы сильно рискуете, доверяя ей свои сбережения. Обратите внимание на основной вид деятельности организации. Если она зарегистрирована как пекарня, а предлагает инвестиции в криптовалюту, на дрожжах будет расти только доход ее создателей, а вы потеряете деньги.

И не забывайте об отзывах в интернете на работу организации. Однако, если много однотипных хвалебных откликов, помните — они могут оказаться фальшивыми.

Предлагаемые проценты гораздо выше рыночных – тоже верный признак мошенничества и серьезного риска для вложений.

Яркие банеры, навязчивость в соцсетях и мессенджерах тоже должны насторожить любого потенциального клиента.

Вас просят привести друга, а лучше сразу несколько? Это те самые ступени пирамиды, которая возводится с помощью ваших денег.

Нет подтверждения инвестиций.

Вам показывают только красивые презентации и не дают взглянуть на финансовые документы. Деньги предлагают отправить не по тем реквизитам, которые указаны в договоре с компанией, а на счет другого юридического лица. Порой они просят сделать перевод на банковскую карту или по номеру телефона какого-то человека, пополнить чужой электронный или криптокошелек. Либо предлагают внести наличными, при этом не выдают никаких чеков или приходных ордеров. В результате вы не сможете доказать, что вообще делали какие-то инвестиции.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих признаков, стоит серьезно задуматься, кто же на самом деле перед вами.

Есть ли статистика по финансовым пирамидам, и сколько их действует в Севастополе?

Десятки тысяч человек в России ежегодно становятся жертвами подобных операций. В 2020 году регулятор зафиксировал более полутора тысяч нелегалов, из которых больше двухсот – это финансовые пирамиды.

В нашем регионе присутствуют две структуры c признаками финансовых пирамид. Одна из них специализируется якобы на фармацевтике, другая привлекает средства под криптовалюту и обещает при этом баснословные проценты. В правоохранительные органы и в антимонопольное управление информация о них уже передана. Кроме того, в соцсетях жителям Севастополя активно рекламируют интернет-проект (финансовую пирамиду), ряды которого очень стремительно пополняются за счет раскрутки подписчиками.

Здесь основная рекомендация – не торопитесь с принятием решения, будьте осторожнее, проверяйте наличие лицензии у данных организаций, не поддавайтесь обещаниям о баснословных прибылях, так как в реальности есть риск совсем остаться без денег. Не поддавайтесь на уговоры скорее подписать договор и внести деньги. При необходимости лучше проконсультируйтесь с юристом.

Если же вы подозреваете, что столкнулись с организацией, имеющей признаки «финансовой пирамиды» или «нелегального кредитора», то информацию о ней нужно направить в Центральный банк РФ. Это можно сделать либо через «Интернет-приемную» на сайте регулятора, либо обратившись с заявлением в разделе «Контактная информация».

Источник: пресс-служба Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации