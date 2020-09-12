Обмен валют в Украине: вопросы, ответы на которые необходимо знать

На день сегодняшний операции, связанные с обменом валют, в Украине осуществляются в двух форматах. Первый — через банковские учреждения, второй — через специальные обменные пункты. И если с банками всё более-менее понятно, ведь их деятельность строго регламентирована государством и ведётся по определённым нормам общим для всех, то во втором случае стоит учесть важнейшую вещь: сотрудничать можно только с лицензированными обменниками! Иначе гарантии, что валютные операции будут проведены без проблемных последствий, в общем-то и нет.

Отметим такой момент, связанный с рынком валют в Украине: обменные пункты, ведущие свою деятельность на легальной основе, говорят специалисты, на данном этапе пользуются большей популярностью, чем банковские финучреждения. И причина проста — такого рода обменники в прямом смысле этих слов «держатся ближе к людям». Начиная финансовой политикой: их курс обмена, как правило, отличается от банковского в более привлекательную сторону. И завершая тем, что свою деятельность они организуют максимально удобно для клиента: широко и открыто говорят о своих услугах в Интернет, а в оффлайн располагают пункты, что называется, в шаговой доступности.

Пример добросовестного предприятия такого рода? Компания «KIT GROUP», обменные пункты которой действуют в нескольких городах Украины на основании соответствующей лицензии НБУ. И это тот самый вариант деятельности, когда для удобства клиентов делается всё и чуточку больше. Так, к примеру, в Харькове — а в городе компания представлена несколькими филиалами (всего же в Украине у «KIT GROUP» 86(!) отделений) — вопрос с обменом валют решается буквально в пару кликов-шагов. Процесс стартует на сайте obmen.kharkov.ua с уточнения актуального курса, при необходимости общения со специалистами (по телефону или в Telegram) и завершается оффлайн в одном из пунктов, расположенных комфортно с точки зрения доступа к ним. Кстати:

В отличие от обычных обменных пунктов, мы предлагаем нашим клиентам также помощь в безналичном переводе денежных средств, в том числе и в ближнее зарубежье. И сделать это можно даже выгоднее, чем в банке, — подчёркивают специалисты компании.

И! Ещё одна «фишка» от «KIT GROUP», определяющая клиентоориентированность компании, — курс валюты можно бронировать на час. Удобно? Больше, чем удобно. По сути, опция — гарантия того, что сделка будет проведена в том ритме, на который изначально настроился клиент. Какие бы потрясения не «удивили» за эти 60 минут финансовый рынок. Особое значение это имеет, согласитесь, когда обмен валют — вид заработка.

Доверяй, но проверяй

А существуют ли общие признаки, по которым можно отличить добросовестный пункт обмена валют от заведений так называемого «чёрного валютного рынка»?

Существуют. И эти знания, к слову, несут статус «важной информации», а не являются простым «поводом к размышлению», который можно принять к сведению, а можно и пропустить мимо ушей. По той простой причине, что в случае, если вы по своему незнанию и невнимательности «напоритесь» на нечестных на руку дельцов, то помочь вам будет фактически некому.

Даже полиция будет, скорее всего, не на вашей стороне. Всё дело в том, что валютные операции без лицензии — нарушение, которое признано таковым согласно ст. 162 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкции? Предупреждение — при лучшем развитии ситуации, и большой штраф с конфискацией валютных ценностей, когда «всё плохо».

Так что, если нет цели записаться в ряды правонарушителей, стоит запомнить, что:

лицензированные обменные пункты — это не один-два человека, стоящие в подворотне, торгующие валютой с рук на рынке и т.д. Легальные обменники ВСЕГДА находятся в адаптированных под проведение денежных операций помещениях. С соответствующей вывеской, техникой, охраной и т.д.

нередко обменники «чёрного рынка» выдаёт и курс валют, который они заявляют. Чаще всего он выглядит чересчур уж выгодным для клиента. Конечно, может и повезти, однако риск, как показывает практика, неоправданно высок. Сэкономив копейки, можно «влететь» на крупную сумму. И суть даже идёт не в последствиях нарушения законодательства, а в том, что на «чёрном валютном рынке» велик шанс попасть на мошенников, торгующих фальшивками. И надо сказать, что аферисты весьма изобретательны — схем «развода» много, так что просчитать все, а значит обезопасить себя, практически невозможно.

легальные обменные пункты валют, как правило, имеют официальные сайты в интернет, на которых подана вся информация о компании. Так, на уже упомянутой выше «KIT GROUP» https://obmen.kharkov.ua/

ещё один главный признак (наряду с лицензией НБУ), подтверждающий, что пункт обмена валют легальный — срок работы компании, которую он представляет, на данном рынке услуг. Чем он существеннее, тем лучше.

Ну и, конечно, «сарафанное радио» никто не отменял — не поленитесь и поищите отзывы по поводу конкретной финансовой организации, специализирующейся на валютных операциях, в Интернет. Уж поверьте, такое внимательное отношение к делу лишним не будет. Тем более, если речь идёт о немалых суммах.