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Обменник криптовалют AvanChange: как вывести или приобрести биткоины быстро, выгодно, безопасно
фото: WorldSpectrum (pixabay.com)

Обменник криптовалют AvanChange: как вывести или приобрести биткоины быстро, выгодно, безопасно

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 19:53 19.02.2021

Между онлайн-обменниками криптовалюты и биржами большинство выбирает первые. Причин несколько, но в основном это скорость проведения операции (обмена биткоинов на реальные деньги) и удобство. На обменниках не нужны ни регистрация, ни верификация. Обменники позволяют вывести биткоины на карты Visa, MasterCard напрямую. К тому же проведение операции на таких ресурсах максимально наглядное и простое.

Например, обменник криптовалют AvanChange – не просто один из многих сайтов, на котором можно обменивать различные криптовалюты, электронные деньги, наличность. На этом ресурсе любая финансовая операция проходит максимально прозрачно и ясно. К тому же здесь доступен широкий спектр возможностей, связанный с электронными кошельками, кредитными карточками, банковскими счетами. Криптовалюту можно не только обменять, но и купить.

Алгоритм обмена прост:

  • выбираем криптовалюту из списка «Что отдаем»,
  • определяемся, куда переводим деньги в списке «Получаете»,
  • в появившемся разделе проведения операции вводим нужную сумму, изучаем предложения,
  • находим самый выгодный курс и приемлемый вариант вывода средств,
  • вводим необходимые данные для проведения операции, заполняем заявку на обмен,
  • следуем инструкциям и проводим операцию

Возникают вопросы? Всегда доступен онлайн-помощник. Обратите внимание, обмен может быть проведен «в любую сторону» — здесь же можно и купить различную криптовалюту.

Совет от AvanChange: лучше зарегистрироваться на сайте, стать его постоянным клиентом. Это расширяет возможности, позволяет рассчитывать бонусы, участие в накопительной скидочной системе, программе лояльности. Крипто-помощник проведет точный расчет комиссии, проверит баланс, даст нужный совет и оперативную консультацию по криптовалютной тематике

Безопасность клиентов – репутация онлайн-обменников. Всегда изучайте отзывы о финансовых ресурсах, интересуйтесь гарантиями, сервисом, опытом работы. Обязательно изучите раздел «Вопросы», здесь описаны самые распространенные ситуации и их решения, возникающие по ходу обмена электронных денег.

Основные критерии работы хорошего обменника криптовалют: быстро, выгодно, безопасно. Ресурс avanchange.com соответствует им на все 100%, предлагая самый широкий спектр финансовых операций с любыми платежными системами.  Ну а 256 битный SSL сертификат предотвратит любую попытку шпионажа, хищения персональной информации, банковских данных.

 

Обменник криптовалют AvanChange: как вывести или приобрести биткоины быстро, выгодно, безопасно

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