Обращение Президиума Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым целиком поддерживает проведение специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Это — тяжёлое, но давно назревшее решение президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Россия для обеспечения своей безопасности была вынуждена начать проведение этой операции. Восемь долгих лет было потрачено на усилия по достижению мира на Донбассе дипломатическим путём. В итоге, западные партнёры Российской Федерации, принявшие на себя функции гарантов выполнения Украиной Минских соглашений, откровенно попустительствовали наглому игнорированию Киевом взятых на себя обязательств. Более того, безнаказанность и вседозволенность, предоставленные киевскому режиму, сформировавшемуся в итоге государственного переворота 2014 года, привели к тому, что он стал представлять реальную угрозу непосредственно Российской Федерации, миру и стабильности. Речь — о реваншистских планах Киева по поводу Крыма, намерение руководства Украины обрести ядерный статус в сочетании с готовностью допустить на свою территорию военные контингенты, разместить инфраструктуру НАТО. Всё это нельзя было терпеть, оставлять без жёсткой реакции. Игнорируя Минские договоренности, неонацистский киевский режим проводил политику геноцида в отношении граждан ДНР и ЛНР: более четырнадцати тысяч человек было уничтожено, среди них женщины, старики, дети.

Хотим особо подчеркнуть: осуществляемая Вооружёнными Силами России специальная военная операция направлена не против украинского народа. Наоборот, одним из её итогов должно стать освобождение наших украинских братьев из-под пяты киевского режима, после чего народ Украины получит возможность самостоятельно определить свою дальнейшую политическую судьбу. Гуманное, предельно осторожное осуществление операции нашими военными вызвано преследованием именно этой цели.

Обращаемся к братскому украинскому народу. Берите свое будущее в собственные руки! Мы в течение десятилетий вместе с вами боролись против украинского неонацизма. Сейчас у вас есть уникальный шанс довести эту борьбу до победного конца. Содействуйте российской армии! Убеждайте украинских военнослужащих прекратить сопротивление! Сохраним для будущей свободной Украины как можно больше жизней!

Крымчане! Мы находимся в состоянии беспрецедентной информационной войны. Противники не гнушаются самыми мерзкими, подлыми приёмами. Давайте соблюдать спокойствие и не терять здравого смысла, не путать реальность с массой ложных сообщений, которые направлены на то, чтобы выбить нас из колеи, вызвать растерянность и уныние. Не будем подыгрывать врагу. Знайте — правда на нашей стороне!

Президиум Государственного Совета

Республики Крым

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