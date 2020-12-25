Общественное Движение «Доброволец» от всей души поздравляет лучших боксеров Севастополя

На минувшей неделе в Севастополе состоялось главное спортивное мероприятие года «Спортсмен года 2020». В этом году мероприятие проходило в формате онлайн-трансляции.

В ходе конкурса были определены лучшие представители спорта города в 14 номинациях. Представители Федерации бокса Севастополя поднимались на сцену неоднократно, в различных номинациях.

Общественное Движение «Доброволец», лидер которого – балаклавский депутат Дмитрий Голиков является и вице-президентом Федерации бокса Севастополя, от всей души поздравляет лучших тренеров и боксеров города-Героя и напоминает, кто же они – лауреаты премии «Спортсмен года 2020».

Номинация «Лучший спортсмен по Олимпийским видам спорта 2020 года» — мастер спорта России международного класса по боксу Елена Гапешина. Елена — бронзовый призер чемпионата России 2020 года, победитель всероссийских соревнований класса «А» 2020 года, бронзовый призер международных соревнований класса «А» в составе сборной команды России 2020 года в Болгарии. В 2020 году выполнила норматив «Мастер спорта международного класса». Член национальной сборной команды России, кандидат на участие в лицензионных турнирах к Олимпийским играм 2021 года. Представляет ГБУ г. Севастополя «СШОР № 4 по боксу».

Номинация «Лучший тренер 2020 года по Неолимпийским видам спорта» — тренер высшей категории Руслан Давиденко (бокс) за подготовку победителя и призера чемпионата России и всероссийских соревнований класса «А», бронзового призера международных соревнований класса «А» в составе сборной команды России, кандидата на участие в лицензионных турнирах к Олимпийским играм 2021 года Елены Гапешиной.

Номинация «Лучший спортивный клуб 2020 года» — «Боксёрский клуб «Фиолент». В 2020 году спортсмены и руководство клуба неоднократно принимали участие во многих турнирах, так же были организованы турниры на базе боксерского клуба. Кроме этого представители БК участвовали во многих волонтерских, экологических и других акциях. Еще о достижениях Олега Надежина и его воспитанников и соратников — ЗДЕСЬ.

Номинация «Лучший спортивный обозреватель 2020 года» — пресс-секретарь Федерации бокса города Севастополя, спортивный фотокорреспондент Юлия Блоцкая.

Поздравляем с заслуженными наградами и желаем успехов на спортивном поприще!

Фото: ОД «Доброволец», Федерация бокса Севастополя, Павел Корсун.