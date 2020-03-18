Общественное Движение «Доброволец» разворачивает программу по доставке продуктов на дом

Ты не один!

Новые времена – новые вызовы. Пандемия коронавируса не добралась до Крыма и Севастополя, но ударила по психике людей, повлияла на эмоциональное состояние граждан. Чего уж там, стало причиной панических настроений и нездорового ажиотажа в магазинах. О причинах можно рассуждать долго. Власти предпринимают профилактические меры по не допуску и не распространению заболевания на полуострове, а кто позаботится об одиноких, пожилых, бедных людях, для которых все это «информационное поле» — шок и новые переживания? Общественное Движение «Доброволец» не может остаться в стороне от этого вызова.

Мы далеки от паники и излишней нервозности, но при любом развитии ситуации, мы должны знать, что жители Севастополя могут рассчитывать на нашу помощь и поддержку, — говорит актив «Добровольца».

Накануне состоялось экстренное заседание «предпринимательского крыла» ОД «Доброволец». Принято решение развернуть штаб по оперативному обеспечению продуктами питания на дому тех, у кого появится такая необходимость.

В ближайшее время будут реализованы центры по доставки продуктов питания и продуктов первой необходимости на дом, а также будет запущен сайт, на котором каждый желающий сможет заказать все необходимое, не выходя из дома, — сообщает пресс-служба Общественного Движения.



Кроме того, как уточнил лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков, разработаны механизмы работы и сфера ответственности участников проекта «Продуктовое обеспечение». Он будет расширен.