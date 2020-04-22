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Общественный транспорт Симферополя работает по прежним схемам
фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

Общественный транспорт Симферополя работает по прежним схемам

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 12:23 22.04.2020

В связи с окончанием работ по капитальному ремонту автомобильного мостового сооружения по улице Гагарина, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, городской общественный транспорт Симферополя работает по прежним схемам движения. В частности:

  • троллейбус №6 будет ходить по маршруту «Марьино – пл. Советская».
  • троллейбус №5 — по стандартному маршруту следования: через ж/д вокзал, по улице Гагарина в направлении Загородного и в обратном направлении.
  • троллейбус №21 будет ходить по маршруту «Перевальное – ж/д вокзал».
  • троллейбусы «Симферополь – Алушта» будут следовать по маршруту: ж/д вокзал – ул. Гагарина – ул. Киевская – пр. Академика Вернадского – Ялтинское шоссе и в обратном направлении.

К прежним схемам движения в Симферополе вернутся и муниципальные автобусы.

Общественный транспорт Симферополя работает по прежним схемам

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