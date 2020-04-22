В связи с окончанием работ по капитальному ремонту автомобильного мостового сооружения по улице Гагарина, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, городской общественный транспорт Симферополя работает по прежним схемам движения. В частности:

троллейбус №6 будет ходить по маршруту «Марьино – пл. Советская».

будет ходить по маршруту «Марьино – пл. Советская». троллейбус №5 — по стандартному маршруту следования: через ж/д вокзал, по улице Гагарина в направлении Загородного и в обратном направлении.

— по стандартному маршруту следования: через ж/д вокзал, по улице Гагарина в направлении Загородного и в обратном направлении. троллейбус №21 будет ходить по маршруту «Перевальное – ж/д вокзал».

будет ходить по маршруту «Перевальное – ж/д вокзал». троллейбусы «Симферополь – Алушта» будут следовать по маршруту: ж/д вокзал – ул. Гагарина – ул. Киевская – пр. Академика Вернадского – Ялтинское шоссе и в обратном направлении.

К прежним схемам движения в Симферополе вернутся и муниципальные автобусы.