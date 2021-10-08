Обучающие курсы любой тематики и сложности – на одном портале

Не будем повторять истины о необходимости обучения и совершенствования навыков и знаний, конкурентоспособности при трудоустройстве, постоянном повышении профессионализма. Так уж устроена жизнь, что наличие диплома, общие знания, даже опыт работы не являются залогом заработков и карьерного роста. Веяние времени – самозанятых это тоже касается. Даже тех, кто уверен, что «работа дома в Интернете – проще простого». Выход – помощь профессионалов, дополнительная полезная информация, обучающие курсы. Но и на этом в общем-то правильном пути – есть свои «подводные камни»: от поиска необходимой тематики до дороговизны платного обучения. Как быть?

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