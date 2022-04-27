Обучение в Канаде: хорошие перспективы трудоустройства на международном рынке

Если ещё десяток лет назад послешкольное образование рассматривалось многими по принципу «Суть не важна — лишь бы корочка была», то сегодня ситуация кардинально изменилась. Положение дел таково: при прочих равных работодатели в 90 процентах случаев из 100 предпочтение отдают соискателю на должность, у которого «за плечами» обучение в серьёзных образовательных заведениях. В колледжах и университетах с репутацией. Как российских, так и иностранных. Надо ли говорить, что если в планах значится деятельность в международных фирмах, то такой отбор ещё жёстче, а конкуренция на места выше? Именно поэтому специалисты советуют тем, кто намерен делать карьеру в зарубежных компаниях, и образование получать в вузах за границей. В частности, речь идёт об обучении в Канаде. Почему такая рекомендация? В основе — несколько составляющих.

Обучение в Канаде — академические стандартны, признанные во всём мире

Это действительно так. Подтверждается статистикой: каждый год Британское агентство Quacquarelli Symonds составляет рейтинг университетов из 80 стран. Так вот в 2021-ом три канадских вуза (Университет Торонто, Университет Макгилла, Университет Британской Колумбии) вошли в топ-50 лучших учебных заведений такого уровня (из числа 1002 представленных в рейтинге вузов). Эксперты отмечают, что это очень знаковый показатель.

О качестве канадского образования говорит и тот факт, что ежегодно в страну для получения образования приезжают порядка 400 тысяч иностранных студентов.

Какие направления выбирают? Образовательных заведений самого разного толка в Канаде порядка 260, так что и перечень профессий максимально широк. Иностранцам, в частности, доступны и такие востребованные специализации как медицина, юриспруденция и т.д. При этом акцент делается на знания, ориентированные на дальнейшую практику.

Обучение в Канаде — цена вопроса

Не будем честны, если скажем, что обучение в Канаде «не влетит в копеечку». Естественно, хорошее образование стоит недёшево. Однако и в этом вопросе образовательные канадские заведения можно считать лучшим выбором. В большинстве вузов стоимость обучения будет значительно ниже, чем в учреждениях такого же уровня, но действующих в тех же США, Австралии или Великобритании.

Ещё один момент:

Для получения высшего образования университеты Канады предлагают иностранным или русским студентам программы финансовой поддержки – стипендии и гранты. Особенно это актуально для специальностей престижных и востребованных направлений, таких как медицина или юриспруденция, — поясняют специалисты International Study (подразделение Общества с ограниченной ответственностью «Смапс Эдукейшн», предлагающее качественные услуги по организации образования за рубежом для студентов из России и СНГ).

Кроме того, учебные заведения Канады предлагают иностранцам и обучение на бюджетных местах. На такие преференции могут рассчитывать талантливые студенты, на счету которых достижения в той или иной сфере: в спорте, науке, искусстве и т.д.

Плюс к этому: студенты, показывающие хорошие результаты в учёбе, как правило, отмечаются вполне достойными по сумме стипендиями.

Пять веских причин выбрать обучение в Канаде

Разумеется, таких причин больше, включая обозначенные выше. Но топ-пятёрка — это основные, которые студенты называют, определяя свой выбор конкретных вузов Канады. А именно:

программы обучения совершенствуются каждый год, научная база основывается на инновациях. При этом студенты получают возможность участвовать в исследовательских проектах практически в любой сфере (медицина, IT, экология и т.д.);

мультикультурное студенческое сообщество;

Канада — лидер в области языкового образования. Даются углублённые знания, связанные с английским и французским языками, что открывает большие карьерные перспективы;

богатая студенческая жизнь, позволяющая развиваться в разных направлениях: достигать результатов в спорте, искусстве, журналистике и т.д. Студенческие кампусы в Канаде, к слову, оснащены по последнему слову техники, а быт максимально комфортно обустроен.

Ну и, конечно, в Канаду «за образованием» многие едут и по причине того, что, имея на руках разрешение на учёбу, студенты могут подавать документы на постоянное проживание в стране. Более того, прожив в Канаде несколько лет — в качестве постоянного резидента — выпускник местного вуза имеет возможность получить канадское гражданство.

Здесь, правда, стоит подчеркнуть: перспективы хорошего трудоустройства непосредственно в Канаде, если есть такая цель, напрямую зависят от выбора вуза.

Больше всего преимуществ у квалифицированных специалистов с опытом работы, потому студенты, окончившие вуз, подают заявку на Post-Graduation Study – официальное разрешение на трудоустройство в стране: оно необходимо для последующего получения вида на жительство в Канаде и иммиграции. Для тех, кто намерен получать разрешение, стоит внимательнее выбирать учебные заведения, так как не все учреждения Канады дают возможность на оформление Post-Graduation Study, имеет значение длительность программы и ее тип, — поясняют в International Study.

Сложно ли стать студентом канадского вуза? Конечно, определённый уровень подготовки должен быть. Как и знание языка — английского или французского. Между тем, говорят специалисты, не так сложно поступить в учебное заведение, как сложен сам выбор наиболее подходящего (и перспективного с точки зрения дальнейшего трудоустройства). Нельзя назвать простыми и разнообразные организационные моменты, связанные как с процессом поступления в вузы, так и переездом на период обучения в Канаду. Потому рекомендация здесь одна: не заниматься самодеятельностью, а обращаться за поддержкой к тем, кто в курсе дела «от и до».

И этот совет стоит взять на вооружение не только тем, кто видит себя в аудиториях канадских вузов, но и тем, кто в принципе заинтересован в получении образования за рубежом — в США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Испании, Франции, на Мальте.

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