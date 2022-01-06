Обустройство кровли: дело простое, но со множеством профессиональных нюансов

Большинство из нас, глядя на кровли домов, считают эти конструкции довольно простыми. На первый взгляд, когда видна только внешняя «сторона вопроса», это действительно так. Но кровельных дел мастера тут разочаруют: «начинка» любой крыши — о добротных, разумеется, проектах говорим — весьма сложна в исполнении. Так что, если в ваших планах — обустройство кровли, стоит узнать несколько моментов, которые определяют процесс.

И — да: при наличии мыслей о том, что крышу можно сварганить и самостоятельно, эксперты советуют трижды подумать. Всё-таки в этом деле существует множество нюансов, от которых зависит главное — и срок эксплуатации конструкции, и её надежность, и безопасность. Другими словами, лучше доверить обустройство кровли профессионалам — РСК24. Только так можно быть уверенными в том, что «под крышей дома своего» будет по-настоящему комфортно. Тем более, когда речь идёт о сложных строениях.

Кровельные работы — основные этапы

Специалисты соврать не дадут: кровельные работы начинаются задолго до того, как строители поднимаются на верхний этаж дома. В череду этапов, связанных с обустройством кровли, входят несколько процессов. Причём в строгой последовательности! А именно:

разработка проектной документации. Скажем так: наобум — по принципу «Главное начать, а там разберёмся» — кровли не создают. Крайне важно состыковать все технические моменты, связанные с проектом. В частности и потому, что грамотно составленная документация — отличная помощь в закупке материалов. И лишнего не приобретёте, но и не прогадаете.

обустройство каркаса. К слову, на нём эксперты советуют не экономить. Ведь это… по сути… скелет крыши, так что от его крепости напрямую зависит и эксплуатационные качества конструкции в целом, и её безопасность. В данном случае: лучше «перебдеть, чем недобдеть». Другими словами, сделать каркас как можно более крепким, даже если крыша как таковая повышенной «стойкости» не требует.

создание гидроизоляции для лаг. Качественно строители решат этот вопрос — кровля прослужит долго, «спустя рукава» — конструкция постоянно будет мокнут, та соответственно «прикажет долго жить» (хорошо, если без серьёзных последствий) гораздо раньше времени.

«кровельный пирог». И здесь крайне важно подчеркнуть: только грамотные специалисты знают, как его «испечь» должным образом. Он состоит из нескольких слоев, по сути являясь основным элементом кровли, определяющим её ценность с точки зрения функциональных качеств.

теплоизоляция.

создание системы водоотвода.

укладка кровельного материала (наружного).

работы в подкровельной части, а также установка «аксессуаров» — флюгеры, снегодержатели, декоративные элементы.

Надо ли говорить, что все эти этапы требуют чёткости в расчётах? Любая нестыковка может привести к тому, что «поедет» вся кровля. Причём, говорят специалисты, однозначного алгоритма, по которому обустраиваются все кровли, не существует. Многое зависит от конструкции крыши.

Кровли бывают — двускатными, односкатными, шатровыми, мансардными, плоскими и пр. Поэтому работы по их устройству отличаются, требуют привлечения различных инструментов и материалов, — поясняют специалисты строительной компании РСК24.

Кровельные работы — цена вопроса

Не соврём, если скажем: хорошая кровля — недешёвое удовольствие. Но это как раз таки тот вариант, когда скупой точно платит важно. Ведь речь идёт не о конструкциях «на год». Как правило, эксплуатируются кровли десятилетия. Так что такие вложения стоит рассматривать как инвестиции, а не траты. Чем добротнее те же материалы, тем больше отдача в итоге.

Вместе с тем, и на обустройстве кровли сэкономить можно. По-настоящему знающие специалисты с практическим опытом всегда подскажут, как это сделать без ущерба для качественной составляющей.

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