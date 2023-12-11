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Обвал на крымском водопаде Учан-Су. На время восстановительных работ посещение водопада запрещено

Обвал на крымском водопаде Учан-Су. На время восстановительных работ посещение водопада запрещено

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:54 11.12.2023

Из-за обильных осадков, на входной группе водопада Учан-Су на ЮБК произошёл обвал породы.

Обвал на крымском водопаде Учан-Су. На время восстановительных работ посещение водопада запрещено

Как сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым», на время восстановительных работ водопад закрыт для посещения.

Обвал на крымском водопаде Учан-Су. На время восстановительных работ посещение водопада запрещено

Сегодня сотрудники объединённой дирекции заповедников приступили к устранению последствий непогоды. Особая трудность – «камушек» а пару тонн, рухнувший аккурат на тропу к водопаду.

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Обвал на крымском водопаде Учан-Су. На время восстановительных работ посещение водопада запрещено

Все остальные объекты Ялтинского горно-лесного заповедника работают в прежнем режиме. Оформить разрешение для посещения маршрутов заповедника можно также в кассе у водопада, либо на официальном сайте.

Обвал на крымском водопаде Учан-Су. На время восстановительных работ посещение водопада запрещено

Фото: «Заповедный Крым».

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