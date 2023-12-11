Обвал на крымском водопаде Учан-Су. На время восстановительных работ посещение водопада запрещено

Из-за обильных осадков, на входной группе водопада Учан-Су на ЮБК произошёл обвал породы.

Как сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым», на время восстановительных работ водопад закрыт для посещения.

Сегодня сотрудники объединённой дирекции заповедников приступили к устранению последствий непогоды. Особая трудность – «камушек» а пару тонн, рухнувший аккурат на тропу к водопаду.

Все остальные объекты Ялтинского горно-лесного заповедника работают в прежнем режиме. Оформить разрешение для посещения маршрутов заповедника можно также в кассе у водопада, либо на официальном сайте.

Фото: «Заповедный Крым».