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Обвиняемым в теракте на Крымском мосту продлили арест
фото: Василий Малюк © Anadolu via Reuters Connect

Обвиняемым в теракте на Крымском мосту продлили арест

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:27 14.01.2025

Южный окружной военный суд до 8 июня продлил арест восьми обвиняемым в причастности к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Мера пресечения продлена до 8 июня, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица. Малюк вместе с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывчатки, замаскированной под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовике под управлением мужчины, который об их планах не знал.

8 октября 2022 года при проезде грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, проезжавшем рядом с грузовиком.

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В совершении теракта обвиняют Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. В их отношении возбуждено дело по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств). Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.

источник: ТАСС

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