Обвиняют в коррупции: бывший начальник и сотрудники Севастопольского бюро СМЭ пошли под суд

Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ГБУЗС «Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы». Бывший начальник учреждения и заведующий отделом обвиняются в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), санитары отдела судебно-медицинской экспертизы трупов – в даче взяток своему руководству в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ).
Следователем по особо важным делам установлено, что с января 2023 по июль 2024 года действующий на тот момент руководитель бюро СМЭ города Севастополя и заведующий отделом получали от санитаров взятки за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, средства передавались начальству за негласное разрешение получать деньги от родственников умерших за оказание дополнительных платных услуг по бальзамированию и макияжу тел, которые доставлялись в бюро для проведения СМЭ. Таким образом, за указанный период начальник ГБУЗС «Севастопольское городское Бюро судебно-медицинской экспертизы» и заведующий отделом получили от двух санитаров взятки на общую сумму свыше 4,3 млн. рублей. Коррупционные действия должностных лиц бюро СМЭ были выявлены и пресечены сотрудниками органов ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствием проведен значительный объем работы: допрошен широкий круг лиц, проведены многочисленные экспертизы, обыски по местам работы и жительства фигурантов, двое из которых свою вину признали в полном объеме.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
источник: пресс-служба ГСК СК РФ по РК и Севастополю
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