Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Обвиняют в коррупции: бывший начальник и сотрудники Севастопольского бюро СМЭ пошли под суд
Новости Республики

Обвиняют в коррупции: бывший начальник и сотрудники Севастопольского бюро СМЭ пошли под суд

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:07 20.06.2025

Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ГБУЗС «Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы». Бывший начальник учреждения и заведующий отделом обвиняются в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), санитары отдела судебно-медицинской экспертизы трупов – в даче взяток своему руководству в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ).

Следователем по особо важным делам установлено, что с января 2023 по июль 2024 года действующий на тот момент руководитель бюро СМЭ города Севастополя и заведующий отделом получали от санитаров взятки за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, средства передавались начальству за негласное разрешение получать деньги от родственников умерших за оказание дополнительных платных услуг по бальзамированию и макияжу тел, которые доставлялись в бюро для проведения СМЭ. Таким образом, за указанный период начальник ГБУЗС «Севастопольское городское Бюро судебно-медицинской экспертизы» и заведующий отделом получили от двух санитаров взятки на общую сумму свыше 4,3 млн. рублей. Коррупционные действия должностных лиц бюро СМЭ были выявлены и пресечены сотрудниками органов ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Следствием проведен значительный объем работы: допрошен широкий круг лиц, проведены многочисленные экспертизы, обыски по местам работы и жительства фигурантов, двое из которых свою вину признали в полном объеме.

Узнайте больше:  Налоговая служба: приближается срок уплаты страховых взносов индивидуальных предпринимателей

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба ГСК СК РФ по РК и Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.