Очередная «Корзинка добра» отправилась в многодетную семью сельчан Байдарской долины

«Старые» и новые проекты «Добровольца» в Балаклавском районе.

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец», Благотворительный фонд «Добро Мира — Волонтеры Крыма» и торговая сеть «ПУД» («Продукты у дома») продолжают совместный проект «Корзина Добра».

Концепция проекта проста — магазины расставляют «Корзины Добра», неравнодушные покупатели их наполняют. «Доброволец» распределяет. Фонд «Добро Мира — Волонтеры Крыма» — основатели и кураторы проекта, — напомнил лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Такая продуктовая помощь – очень даже не лишняя многодетным семьям – жителям сёл Байдарской и Варнаутской долин. Очередная «Корзина Добра» отправилась туда, где она нужна.

Магазин «ПУД» (пр-т Острякова 110) собрал очередную «Корзинку Добра». Дружная семья: папа, мама и 8 детишек, продукты получила, — рассказал Дмитрий Голиков.

Он также напомнил о реализации и других проектов «Добровольца» для сельчан: социальная парикмахерская (с выездом мастера), бесплатная юридическая помощь (людям помогает юрист, друг Общественного Движения Арман Нургалиев) и социальный склад, где все нуждающиеся могут выбрать необходимые вещи.

Когда я вижу пустым наш социальный — вещевой склад, меня это радует. Значит людям это нужно! Через час, после того как я сделал этот снимок, склад был уже полон. Каждую неделю — новые поставки вещей. Руководитель склада Елена Рябоконь всегда рада новым гостям, — пояснил фото лидер «Добровольца».

Дмитрий Голиков проанонсировал новый проект.

Семья «Добровольца» пополняется! Соколовы Алена Алексеевна и Георгий Владимирович — владельцы стоматологической клиники и зуботехнической лаборатории в г. Королёве Krona-clinic.ru. В ближайшее время в Севастополе открывается их филиал. Члены «Добровольца», жители Байдарской, Варнаутской долин и Балаклава будут обслуживаться клиникой на льготных условиях! И настолько льготных, что возможно изготовление, например, нового съемного протеза до одной тысячи рублей! В отдельных случаях совершенно бесплатно! И эти ребята — профессионалы! Сейчас прорабатываем технические моменты и вперёд! Байдарская и Варнаутская долины достойны самого лучшего! Юридическая помощь, стоматологическая помощь, социальная (бесплатный вещевой склад в Орлином), бесплатная парикмахерская и, конечно, двигаемся к открытию продовольственного склада в долине. И это мы только начинаем! Работаем на благо Севастополя, — написал на своей странице в Facebook Дмитрий Голиков.

Фото: страница Д.Голикова в Facebook.