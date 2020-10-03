Очередная версия потери Крыма Украиной. Уже почти правдивая

Киев относился к Крыму потребительски.

Бывший губернатор Закарпатской области, начальник Главного управления МВД Украины в Крыму в 1997-2000 годах Геннадий Москаль назвал причину потери Киевом полуострова. Запись интервью доступна на YouTube .

По мнению Москаля, причина заключается в потребительском отношении Украины к Крыму.

Украсть кусок земли, построить там хатынку — вот так к Крыму абсолютно относились. Вот так и получилось, что Крым… Когда он вернется и как он вернется, сегодня очень трудно сказать, — заявил он.

Москаль добавил, что полуостров жил очень бедно: там не было дорог, автозаправок, приличных ресторанов и баз отдыха.

Я вспоминаю Крым. Я приехал туда с Закарпатья. Мне покойный (экс-министр МВД Украины — ред.) Кравченко дал возможность, у меня была служебная машина Audi A8. Тогда в Крыму не было ни одной такой машины. Крым жил настолько бедно, — рассказал Москаль.

Тотальное воровство украинских властей в Крыму, конечно «имело место быть». Но не это главное. Москалю ответил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, основной причиной разрыва стала государственная политика украинского национализма и оправдания или даже восхваления прихвостней германского нацизма. Крымчане, подчеркнул депутат Госдумы, не могли ни принять, ни оправдать такой государственный подход.

Да, воровали нещадно, прямо из Киева приходили указания на «прихватизацию», но не в этом причина. Мы не понимали этого прямо сказать ослиного упрямства в героизации прихвостней нацизма и восхвалении… украинской нации… Книги для школьного чтения приходили с матерными ругательствами… Это была политика украинского государства – уничтожать русскую культуру на полуострове. Мы это не приняли и в 2014 году объявили на весь мир о своем выборе. Так что ложные слезы льет украинский генерал Москаль – не воровство послужило причиной ухода полуострова, – сказал Белик в интервью РИА Новости .

Единодушное голосование крымчан на референдуме стало ответом Киеву на русофобию и местечковый нацизм, считает депутат Госдумы.

Крым, который Украиной фактически никогда и не был, всю четверть века «незалежности» только и ждал возможности «уплыть» из Украины. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Москаль в Крыму жил и работал, и может давать оценки, в отличие от сидящих в Киеве политиканов, многие из которых в Крыму и не бывали вовсе. У тех ведь кто виноват в потере Крыма? Да кто угодно! Украинские политики все эти шесть лет каждый год на годовщину референдума любят предаваться воспоминаниям и обвинять друг друга в сдаче полуострова. То у них там в руководстве засели национал-предатели, то армия оказалась слишком слаба и не готова к защите Крыма, то армия была достаточно сильна, но помешал президент США Барак Обама, приказавший оставить полуостров в виду закулисных игр с Кремлем, — пояснил Дмитрий Родионов.

Он обратил внимание, что именно украинские власти толкнули крымчан на референдум как отчаянный жест, когда иных вариантов больше не оставалось.

И Москаль, кстати, копает глубже — дело не только в Майдане, послужившем катализатором процесса, который шел давно — процесса отчуждения Крыма от Украины. Украина всегда относилась к Крыму не как мать, а как мачеха. И дело не только в отношении к самим крымчанам, которых последовательно лишали атрибутов автономии, возможности иметь свои ценности и убеждения, а в потребительском отношении к самому полуострову, его экономике, инфраструктуре, — добавил Родионов.

В итоге, заметил эксперт, Крым, который Украиной фактически никогда и не был, всю четверть века «незалежности» только и ждал возможности «уплыть» из Украины. И Украина сама эту возможность ему дала.

Напомним, ранее Госбюро расследований Украины назвало 5 причин потери Крыма.