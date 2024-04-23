Очередная рабочая поездка Главы Крыма по сёлам Симферопольского района: горы мусора и разбитые дороги

Есть вопросы по сельским клубам, детским площадкам, ремонту и содержанию многоквартирных домов…

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов с рабочим выездом посетил сельские поселения Симферопольского района, оценил качество санитарной очистки и уровень содержания автомобильных дорог.

Первой точкой осмотра стал жилой массив Живописное. Сергей Аксёнов отметил, что уборка и вывоз ТКО здесь организованы на низком уровне, скопившийся мусор давно не вывозился. В связи с этим и с учетом результатов предыдущих выездов в Симферопольский район принято решение объявить выговор заместителю главы администрации муниципального образования, ответственному за сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк сообщил о снятии с должности главы администрации Мирновского сельского поселения Наталии Лапшиной. Решение было принято ею по итогам выездной работы Сергея Аксёнова в середине апреля. Денис Кратюк добавил, что вопросы, связанные с организацией уборки в поселении, будут разрешены в ближайшее время.

В ходе осмотра Живописного Глава Республики поручил проработать вопрос о возможности включения территорий массивов в границы поселений или потенциального создания отдельных административных единиц. По мнению Сергея Аксёнова, это позволит эффективнее решать вопросы благоустройства.

Особое внимание Глава Крыма традиционно уделил вопросу содержания дорог. Так, Сергей Аксёнов проинформировал, что график грейдирования грунтовых дорог в садоводческих товариществах и кооперативах Симферопольского района будет согласован и опубликован в начале мая.

В то же время Глава Республики раскритиковал состояние дороги, идущей от Дворца водных видов спорта по направлению в жилой массив Давыдовка. Участок просел, однако работы, попадающие под гарантийный ремонт, не проводятся. Сергей Аксёнов потребовал исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Принято решение объявить выговор руководителю ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Максиму Тарасову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по организации содержания дорог.

Далее Глава Крыма посетил Давыдовку. Грейдирование дорог в массиве планируется завершить в первом полугодии. Также к 1 мая поручено представить план по ремонту имеющегося асфальтового покрытия. Отдельно Денис Кратюк доложил, что движение грузового транспорта в промышленной зоне населенного пункта и его работа в ночное время прекращены. Ранее жители обращались с жалобами на непрекращающийся шум со стороны промзоны.

Затем Сергей Аксёнов оценил улично-дорожную сеть поселка городского типа Молодежное и дал поручение найти решение по ремонту дорожного покрытия населенного пункта. Запланированные работы по грейдированию должны быть завершены к 1 июля, в то время как имеющееся асфальтовое покрытие нужно привести в порядок исходя из имеющейся технической возможности. Помимо этого, Глава Крыма поставил задачу привести в порядок дворовые проезды и площадки многоквартирных домов в поселке.

В Молодежненском Доме культуры Сергей Аксёнов пообщался с руководством сельского поселения и самого учреждения. Будут изучены варианты по обеспечению ДК необходимым оборудованием, в том числе конвектором для отопления помещения в холодное время года.

Глава Республики также посетил Солнечненский сельский клуб, где указал на необходимость произвести расчеты, чтобы определить целесообразность ремонта здания учреждения или установки нового модуля.

В селе Урожайном Сергей Аксёнов встретился с местными жителями и руководством Урожайновского сельского поселения. Проблемные вопросы, связанные с ремонтом кровли и освещением в подъездах МКД, будут решены в ближайшее время.

Кроме того, Сергей Аксёнов поручил администрации района совместно с Министерством здравоохранения Республики Крым проработать вопрос расширения парковочной зоны при ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко».

Также Глава Крыма отметил, что при установке новых детских площадок не осуществляется уход за старыми, которые приходят в негодность. Руководству администрации поручено или демонтировать небезопасные объекты, или содержать их в должном порядке.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.