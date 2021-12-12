Очередной инцидент над Черным морем: российский лайнер вынужденно изменил курс

Авиарейс «Екатеринбург – Сочи» сменил курс из-за неопознанного воздушного судна.

Пассажирский лайнер, выполнявший рейс «Екатеринбург — Сочи», сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. При этом отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах этого инцидента. Все дело в том, что жизни членов экипажа и пассажиров (свыше 160 человек) оказались в опасности.

Самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек, — говорится в сообщении.

Делом занялось Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Официально детали инцидента не разглашаются. Неофициально известно вот что: нештатная ситуация произошла 10 декабря над Черным морем, в 11:56 (мск.). В этот момент к Сочи подлетали два гражданских авиалайнера. На пути их следования (на «эшелоне») возникло некое неопознанное воздушное судно. Один из самолетов – «Уральских авиалиний» был вынужден изменить курс. Все завершилось благополучно. Все посадки в Сочи прошли штатно. Устанавливается, что за воздушное судно нарушило регламент.

Пока точных данных о самолете-нарушителе нет. Известно, что судно, которое появилось на пути у пассажирских лайнеров, не выходило на связь с диспетчерами ростовского регионального центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Именно в их зоне ответственности случился инцидент. Это не первый случай за последнее время, когда другие летательные объекты мешают пассажирским лайнерам и создают угрозу для жизни пассажиров.

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