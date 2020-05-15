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Очередной маршрут в проекте «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец» - балаклавская Первомайка

Очередной маршрут в проекте «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец» — балаклавская Первомайка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 11:50 15.05.2020

Актив Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» накануне отправился в балаклавскую Первомайку – 4-е отделение агрофирмы «Золотая Балка». Не с пустыми руками. Проект «Продуктовое обеспечение» продолжается. Впрочем, он и не приостанавливался. Лидер ОД «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО, член регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Голиков навестил пожилых, заслуженных жителей села.

Очередной маршрут в проекте «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец» - балаклавская Первомайка

Программа «Продуктовое обеспечение», существующая со времени основания Общественного Движения «Доброволец» никогда не останавливает свою работу. Наша продуктовая помощь едет к тем, кто в ней нуждается, независимо ни от чего… Для неё не существует ни выборов, ни праздников. «Доброволец» помогает тем, кто нуждается, и делает это давно и постоянно, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Очередной маршрут в проекте «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец» - балаклавская Первомайка

Добавим, что для депутата подобные встречи «на выезде» — еще и сбор информации о проблемах на местах, об условиях жизни ветеранов и необходимых дополнительных мерах соцподдержки.

Очередной маршрут в проекте «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец» - балаклавская Первомайка

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец». Больше фото — ЗДЕСЬ.

Очередной маршрут в проекте «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец» - балаклавская Первомайка

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