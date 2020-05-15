Очередной маршрут в проекте «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец» — балаклавская Первомайка

Актив Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» накануне отправился в балаклавскую Первомайку – 4-е отделение агрофирмы «Золотая Балка». Не с пустыми руками. Проект «Продуктовое обеспечение» продолжается. Впрочем, он и не приостанавливался. Лидер ОД «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО, член регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Голиков навестил пожилых, заслуженных жителей села.

Программа «Продуктовое обеспечение», существующая со времени основания Общественного Движения «Доброволец» никогда не останавливает свою работу. Наша продуктовая помощь едет к тем, кто в ней нуждается, независимо ни от чего… Для неё не существует ни выборов, ни праздников. «Доброволец» помогает тем, кто нуждается, и делает это давно и постоянно, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Добавим, что для депутата подобные встречи «на выезде» — еще и сбор информации о проблемах на местах, об условиях жизни ветеранов и необходимых дополнительных мерах соцподдержки.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец». Больше фото — ЗДЕСЬ .