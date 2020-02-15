Очередной прием граждан депутатами «Добровольца» в Балаклаве: острых вопросов немало

В пятницу, 14 февраля депутаты совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков (лидер Общественного Движения «Доброволец», член регионального Политсовета партии «Единая Россия») и Виталий Аржевикин (лидер Балаклавского «Боевого Братства», активист ОД «Доброволец») провели очередной плановый приём граждан.

Как всегда, на приёме у этих депутатов был полный аншлаг. Причин тому достаточно: и большое число накопившихся у балаклавцев проблемных вопросов, и недовольство граждан инертностью чиновничьей «машины», но и вера в работу и эффективность своих депутатов, общественный контроль «Добровольца». Балаклавцы говорят: толк от этих приемов граждан есть.

Балаклавцы идут к депутатам с разными проблемами.. Стало привычным, что без внимания не остаётся ни одно, даже самое маленькое обращение. Сегодняшние вопросы, в большей своей массе, были связаны с работой Управляющей Компании. Создан целый реестр вопросов, который будет во вторник представлен руководству УК, и, как всегда будет решён в оперативном режиме, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Будет неправильным сказать, что всё решается гладко.. По-прежнему остро стоит вопрос «придомовых» территорий домов №№ 13, 17, 19 по ул. Солнечной. Заявители предоставили сегодня полный набор документов, которые будут рассматриваться уже с профильными ведомствами и депутатами Законодательного Собрания Севастополя.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».