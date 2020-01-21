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Очередной разведчик у берегов Крыма. В США уверяют: не последний
Скриншот: PlaneRadar

Очередной разведчик у берегов Крыма. В США уверяют: не последний

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и мир 11:48 21.01.2020

Накануне у южных границ России снова был зафиксирован полет американского разведчика. Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США  Boeing RC-135W RivetJoint, бортовой номер 62-4132, позывной BOSCO11, взлетел с авиабазы Суда-Бэй (остров Крит) в 8:25 (по мск.). Уже в 13:35 он произвел облет Черноморского побережья России: в частности, Крыма — с запада на восток. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Очередной разведчик у берегов Крыма. В США уверяют: не последний

Скриншот: PlaneRadar

Накануне также стало известно, что НАТО планирует направить к российской грнице новые бесилотники. У модернизированных Global Hawk появится возможность «заглянуть на сотни километров вглубь России». Об этом пишут «Известия». Всего альянс закупил пять новых американских Global Hawk. В настоящее время два проходят испытания на авиабазе Сигонелла на Сицилии. Предполагается, что на вооружения беспилотники поступят в 2022 году. Дроны смогут летать по 30 часов без заправки и передавать чёткие изображения с высоты 18 км.

Очередной разведчик у берегов Крыма. В США уверяют: не последний

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