Очередной рейд ОД «Доброволец» по программе «Продуктовое обеспечение» — сразу в три села

Очередной рейд выездного социального пункта совместной программы ОД «Доброволец» и Объединения руководителей ТОСов Орлиновского МО «Продуктовое обеспечение» охватил сегодня сразу три села Байдарской долины: Родниковое, Новобобровка и Россошанка.

Для жителей сёл уже стало привычным, что каждое воскресенье автолавка доставляет дешёвые и качественные товары, ещё и с возможностью предварительного заказа ассортимента.

Чёткое планирование рейдов, информационную поддержку, всестороннее сопровождение взяли на себя руководители ТОСов, депутаты и местная организация ветеранов. Андрей Фомин, Игорь Паньков, Лидия Шеховцова, Светлана Фролова, Ольга Дугина обеспечивают качественную работу автолавки в сёлах при каждом выезде. Руководитель «Добровольца» — Голиков Дмитрий, также лично присутствует и контролирует процесс. Результат такой слаженной работы — плановое обеспечение жителей села товарами первой необходимости по низким ценам в шаговой доступности, — сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

Отметим, что количество людей, которое увеличивается от рейда к рейду, говорит о высоком спросе и популярности проекта в Балаклавском районе.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».