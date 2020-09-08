Очередной рейд проекта «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец» прошёл в минувшее воскресенье

Автолавку принимали жители Орлиного.

Выездной социальный пункт — автолавка проекта «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец» побывала в село Орлином. Каждое воскресенье лета автолавки посещали сёла Байдарской и Варнаутской долин.

Тщательно спланированный график, качественная подготовка и организация стали возможными благодаря слаженной работе местного актива и общественных организаций, среди которых ветеранская ячейка района, общественная организация инвалидов, ассоциация руководителей ТОСов и инициативные граждане, отметил лидер «Добровольца», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков.

Очередной рейд, пожалуй, стал самым многочисленным. Информация о работе пункта широко разошлась среди жителей сёл и воскресные выезды уже стали своеобразным местом притяжения жителей Орлиновского МО. Резонанс проект получил не только среди потенциальных покупателей, но и среди представителей предпринимательского сообщества, — сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

В этот раз предприниматели — партнёры «Добровольца» сделали сельчанам подарок: 500 кг свежей, качественной рыбы — для бесплатной раздачи местным жителям. Такой подарок был оценен по достоинству. Купить рыбу в городе и привезти на транспорте — достаточно проблемно — далеко ехать. А тут отборная ставридка, расфасованная для удобства жителей, да ещё и бесплатно, «с доставкой». Заметим, без подвоха. Рекламаций не последовало, напротив, люди, распаковавшие дома рыбу, бежали за родственниками и соседями, дескать, не пропустите, идите к автолавке быстрее. Вот такой «рыбный день» неожиданно приключился в Байдарской долине.

Но и автолавка не подвела, ассортимент становится всё шире, цены, если и меняются, то только в меньшую сторону. Сельчане искренне довольны и благодарны, с нетерпением ждут положительного решения по открытию стационарного социального пункта «Добровольца» в Орлином.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».