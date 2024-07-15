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Очередной украинский БпЛА «умножили на ноль» над Черным морем
Фото: pikist.com

Очередной украинский БпЛА «умножили на ноль» над Черным морем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:57 15.07.2024

По информации Минобороны РФ, сегодня днем над Черным морем был сбит вражеский беспилотник. До Крыма – не долетел.

Около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова, – говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, ночью средства ПВО уничтожили над Крымом 6 дронов ВСУ.

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