Очный этап конкурса кадров в системе дошкольного образования

В Москве пройдет очный этап конкурса профессионального мастерства управленческих кадров в системе дошкольного образования.

14-15 октября 2021 года Министерство просвещения Российской Федерации проведет очный этап конкурса профессионального мастерства управленческих кадров в системе дошкольного образования.

Конкурс направлен на выявление лучших практик управления системой дошкольного образования, тиражирование опыта внедрения инновационных методов и технологий управления, а также повышение эффективности процесса достижения целевых ориентиров государства в системе дошкольного образования.

Участниками очного этапа конкурса станут авторы лучших конкурсных работ, отобранных членами жюри в ходе дистанционного этапа конкурса.

В мероприятии примут участие руководители и заместители руководителей региональных и муниципальных органов власти в сфере дошкольного образования и дошкольных образовательных организаций из разных регионов страны.

В рамках очного этапа участники конкурса представят конкурсные работы в номинациях «Обеспечение доступности дошкольного образования», «Кадровое обеспечение управленческого состава дошкольного образования» и «Повышение качества дошкольного образования».

Прямая трансляция церемонии награждения победителей конкурса пройдет на интернет-портале https://sdo.mik2.ru/competition.

Победители конкурса вместе с членами жюри и гостями конкурса примут участие в пресс-конференции с участием федеральных и региональных СМИ.

В завершении очного этапа конкурса всех участников ждет интересная культурная программа.

Место проведения очного этапа конкурса: г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 4Г-Д (ст. метро «Партизанская»), гостиница «Измайлово» (корпус «Гамма»), зал «Москва».

Дата и время: 14-15 октября 2021 года с 09:00 до 16:00 (московское время).

Оператор конкурса ‑ ООО «МИК».