Одежда для беременных: когда комфорт и красота одинаково важны

Правда жизни: большинство женщин в интересном положение гораздо больше уделяют внимания своей одежде, чем они это делали до беременности. И зачастую это связано не только с заботой о внешнем виде. Суть в том, что в этот период жизни любой дискомфорт, связанный с тем, что будущая мама надевает, может перерасти в проблему. И с точки зрения её настроения («Плохо сшитое платье делает меня в два раза больше!» — и не видать спокойствия в семье), и здоровья (некачественная ткань — раздражение на коже).

Именно поэтому, говорят специалисты, во время беременности стоит максимально скрупулёзно подбирать себе как наряды «на выход», так и домашние костюмы. Наиболее простой и результативный вариант развития ситуации — покупать одежду для беременных от производителя. Компании, специализирующиеся на такого рода изделиях, создают её из определённых материалов, по определённым лекалам, обеспечивающих комфорт в носке. Всё максимально продумано априори.

Одежда для беременных. Комфорт? Да! Красота? Конечно!

Существуют ли общие критерии, на которые стоит ориентироваться при выборе одежды для женщин в положении? Разумеется. А именно:

ткань

Самый, пожалуй, важный момент. Из-за особенностей функционирования организма (жар, потение больше обычного) в этот период лучше носить одежду из натуральных материалов или с небольшой примесью синтетических волокон. Ткань должна дышать и быть гигроскопичной (способной поглощать и отдавать влагу).

цветовая палитра

И здесь суть… в общем-то… не в цветах. Одни женщины предпочитают в этот период яркую одежду, другие, напротив, приглушённых тонов — единых решений тут нет. Но! Важный момент — красители, которыми окрашена ткань. Они также должны быть натуральными и гипоаллергенными. Иначе — велик шанс раздражения, высыпаний и т.д.

размер



А вот тут — разночтения. Мода для беременных противоречива: с одной стороны, считается, что будущим мамам стоит носить объёмную одежду. Дескать, и не подчёркивает того, на чём не нужно акцентировать внимание, но и не стесняет движение. С другой стороны, многие барышни не только не меняют свой стиль одежды, но и всячески подчёркивают своё интересное положение.

Кто прав? Так вопрос точно не стоит ставить. Главный момент в ином: одежда для беременных должна быть максимально комфортной! В частности, у женщины должна быть возможность быстро расстегнуть молнию или пуговицу, ослабить пояс и т.д. Не должно быть лишних деталей, так или иначе мешающих. Швы должны быть «свёрстаны» идеально, чтобы не натирать кожу.

Одежда для беременных — базовый гардероб

Разумеется, беременность, как говорят специалисты, — не болезнь. И уж точно не время, когда женщине нужно максимально обезличивать себя, надевая исключительно бесформенную, невзрачную одежду. Однако, существуют несколько базовых вещей, которые должны быть в гардеробе каждой будущей мамы, чтобы она могла чувствовать себя максимально комфортно практически в любых ситуациях. «Великолепная семёрка» такова:

платье с запАхом;

свободные блузки и рубашки;

брюки с поясом-резинкой;

платье-кокон;

блейзер;

палантин;

свободный кардиган.

Что же касается кроя одежды для беременных. Действительно, он весьма специфичен, когда речь идёт о второй половине беременности. Производители таких вещей учитывают как особенности, связанные с изменениями фигуры женщины в этот период, так и моменты, касающиеся физиологии. Именно поэтому лучший выбор — отдать предпочтение вещам, созданным специально для беременных. В том числе и для домашнего гардероба: ведь именно дом — место, где женщине в положение должно быть максимально комфортно.

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