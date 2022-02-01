Одежда для окон: как выбрать шторы — основные правила

Шторы на окнах — тот самый акцент, который превращает «просто помещение» в помещение с определённым характером. Он может быть, разумеется, разным: и харизматичным, и «никаким», и скучным, и развесёлым, и логичным, и сумасшедшим, и… Надо ли говорить, что нрав этот напрямую зависит от того, какая «одежда» на окнах? Насколько верно она подобрана под общий стиль квартиры, из какого материала эти шторы, отвечают ли современным тенденциям и т.д. И — да: общие требования к подбору штор есть, как бы вам ни казалось, что здесь работает лишь принцип «На вкус и цвет». Скажете, созданы они исключительно для ограничения полёта фантазии? Вовсе нет! Кроме того, что такие «условности» помогают создать идеальную картинку в помещении, они ещё и помогают при выборе штор, ведь сегодня ассортимент таких изделий просто огромен. В интернет-гипермаркете №1 «ТомДом» https://tomdom.ru/catalog/shtory/, к примеру, таких предложений сотни! Разумеется правила подбора штор помогут сделать выбор, не «блуждая» по каталогу часами.

Итак, что же нужно иметь ввиду, отправляясь за «одеждой» для окон? Озвучиваем основные правила.

Шторы: красота — да, но…

Если думаете, что шторы — это исключительно декоративная деталь, то глубоко ошибаетесь. Они ещё и выполняют вполне утилитарную функцию: защищают внутреннее пространство от солнечных лучей, пыли, перепада температуры. Ну и, разумеется, от чужих взглядов (актуально для нижних этажей и домов, расположенных впритык) и навязчивого света тех же ночных фонарей. Именно поэтому одно из основных правил выбора штор — подбирать по материалу, а не только с точки зрения «красиво-некрасиво». А шьют «оконную одежду» из тканей:

натуральных. Лён, шерсть, хлопок, шёлк.

синтетических. Полиэстер, акрил, нейлон, жаккард, тюль, органза, шифон.

смешанного типа. В материале соединяются натуральные и синтетические волокна.

У каждого вида есть свои преимущества и недостатки. Вкратце:

натуральная ткань для штор. Главная ценность — экологичность. Основной минус: стоят такие материал, как правило, недёшево. Ещё один недостаток — сильно впитывают запахи, потому на кухню, к примеру, лучше подобрать другой вариант штор. При этом натуральные ткани для штор — гипоаллергенны, красиво рассеивают солнечные лучи, обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха в комнате.

Главная ценность — экологичность. Основной минус: стоят такие материал, как правило, недёшево. Ещё один недостаток — сильно впитывают запахи, потому на кухню, к примеру, лучше подобрать другой вариант штор. При этом натуральные ткани для штор — гипоаллергенны, красиво рассеивают солнечные лучи, обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха в комнате. синтетическая ткань для штор. Такие изделия отлично держат форму, довольно прочны, хорошо драпируются, легко сушатся и гладятся. У синтетических штор, как правило, богатая цветовая палитра, и вполне адекватная стоимость. Минусы: синтетика не дышит, не всем аллергикам подходит, электризуется.

Какой ткани отдать предпочтение? Конечно же, если есть финансовая возможность и желание уделять больше внимания уходу за изделиями, получая взамен все прелести со статусом «эко», то стоит рассматривать варианты из натуральных материалов. Впрочем, сегодня и синтетика не уступает по своим качествам — современное производство позволяет делать их максимально высококлассными.

Шторы: критерии выбора

Существуют ли критерии, на которых можно основать свой выбор штор? Их несколько:

дизайн комнаты. Самый простой способ подобрать верную «одёжку» для окон. Классика к классике, модерн к модерну и т.д. У помещения нет стиля? Здесь один совет: простота — залог успеха.

Самый простой способ подобрать верную «одёжку» для окон. Классика к классике, модерн к модерну и т.д. У помещения нет стиля? Здесь один совет: простота — залог успеха. назначение комнаты. Сложносоченённые конструкции будут уместны в спальнях, более лаконичные — в гостиных и детских комнатах. А вот в кухне и столовой лучше делать упор на функциональность — идеальный вариант тут, к слову, римские шторы. Впрочем, такой формат может быть уместен в любом помещении. В зависимости от материла, цветовой гаммы и рисунка. Ещё и потому, что римские шторы можно комбинировать с другими видами штор.

цветовая гамма. Специалисты рекомендуют подбирать либо однозначно гармонирующие с общим цветом комнаты шторы, либо же, напротив, контрастные, делая на них акцент. Практический совет: выбирайте «ненапрягающую» палитру, ведь вы будете видеть их каждый день в течение, скорее всего, ни одного месяца. При этом более яркие шторы могут быть в детской комнате и кухне, спокойные в спальне, а нейтральные или наоборот суперсочные в гостиной.

И ещё одна «наводка»: в спальню и детскую комнату лучше выбирать сложные конструкции с точки зрения их утилитарности. Из двух видов материала — более плотного (зашторивать на ночь) и лёгкого полотна на день. Но! Ткани должны быть лёгкими в уходе, потому как крайне важно в таких помещениях «работать» с материалами, не скапливающими в себе пыль и грязь. Тем более, если в доме аллергики.

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