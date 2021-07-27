Один из «будничных» выходных севастопольского «Добровольца»: всегда хочется сделать больше

В эти выходные Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» проделало большую работу. Многим удалось помочь, многих — порадовать.

Сначала Елена вместе с Андреем, у которого самого судьба сложилась не самым лучшим образом… С больной мамой на руках, в сложнейшей ситуации. Он, узнав об истории Николая, (который уже долгих 30 лет прикован к постели) решил помочь и не оставлять человека в беде. Собрав строительные материалы, отправились в Новобобровку к Николаю, которому мы обещали забетонировать дорожку от калитки к дому, так как она совсем разбита и у Николая нет возможности выехать на инвалидной коляске на улицу, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Это было только начало дня и начало рейда по селам Байдарской долины.

Завезли письменный стол в многодетную семью, где воспитывается 4 детей. Мама Лилия была очень благодарна нам, ну а мы рады, что смогли помочь. Затем отвезли самокат пятилетнему мальчику Саше и его маме Марине. Приятно видеть радостные глаза ребёнка. Следующим адресом у нас была Наталья из Передового, которая просила вентилятор. Теперь ей не придётся мучиться от жары. После этого в Передовом и Орлином были переданы продуктовые наборы в две многодетные семьи, — рассказывает пресс-служба «Добровольца».

В этот же день были разведены продуктовые наборы членам Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом (председатель – Тамара Кутузова).

Уже вечером, мы добрались до наших самых маленьких подопечных, членов детской инвалидной организации «Особые дети», — отмечает актив «Добровольца».

Помните, мы говорили, что «Доброволец» объединяет неравнодушных, соединяет тех, кому нужна помощь и тех, кто может ее оказать. Пришло время слов благодарности.

От всей команды «Добровольца» хотим выразить благодарность ИП Терехову за предоставление продуктовых наборов, Наталье за письменный стол и великое множество шикарных вечерних платьев, Алине за самокат, строителю Андрею за помощь в бетонировании дорожки, Игорю Панькову, председателю ТОС «Село Гончарное» за предоставленную бетономешалку и, наконец, Андрею Трифонову, нашему бессменному помощнику во всех наших начинаниях. Низкий Вам поклон! Спасибо, что помогаете нам помогать, — резюмирует ОД «Доброволец».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».