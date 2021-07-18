Социальные проекты Севастопольского «Добровольца» в сёлах Балаклавского района набирают обороты

Социальная работа Севастопольского «Добровольца» в сёлах Балаклавского района набирает обороты. И вот почему. Общественное Движение не занимается пиаром и не сыплет лозунгами. Всё – по делу: конкретная помощь – конкретным людям. Тем, кому нужнее всего. А еще «Доброволец» объединяет тех, кто может помочь.

Информационная составляющая работы нашей организации делает своё дело. Каждый день поступают предложения: бытовая техника, стройматериалы и ещё много вариантов помощи нуждающимся. Информацию принимает наш диспетчер. Активисты организации практически ежедневно осуществляют благотворительную деятельность. У кого-то что-то принимают — кому-то что-то отвозят. Вот и сегодня наш активист Дмитрий Блох доставил небольшую и очень даже приличную стиральную машинку в село Передовое, в Байдарской долине Севастополя. Для Галины Терентьевны это был настоящий подарок! Ведь её «стиралка» уже давно, как говорится, «приказала долго жить», — рассказывает лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Ежедневно он как общественник и депутат сталкивается с житейскими историями и человеческими проблемами, просьбами и запросами, общается с людьми, определяет, что может сделать в той или иной ситуации «Доброволец», как сможет помочь. Вот и очередная «Корзинка Добра» отправилась по назначению – в многодетную семью из села Передовое.

Дмитрий Голиков искренне радуется, когда «жизненные ситуации», тянущиеся долгие годы, счастливо разрешаются, благодаря помощи «Добровольца». И дело не в удачном стечении обстоятельств, а в счастливом переплетении тех, кто делает добро и тех, кому так нужны участие и поддержка. Об истории Николая, который три десятка лет был прикован к постели мы уже рассказывали. Осенью прошлого года общественники нашли и подарили ему специальную коляску с высокой спинкой.

И вот Коля впервые за десятки лет выехал за территорию своей комнаты и проехался по селу. Жаль у меня не получилось самому подъехать и посмотреть ему в глаза. Очень хотелось, но не получилось… И вчера я узнаю, что Коля больше опять не может выезжать из дома, потому что дорожка во дворе его дома размыта, — говорит Дмитрий Голиков и напоминает о том, что «Доброволец» объединяет разных людей.

И тот, кому тоже нужна была помощь, оказывается, тоже может помочь. История Андрея и его мамы Ольги, страдающей от недуга, не оставила многих равнодушными. А ведь Андрей-то – мастер-золотые руки.

Мы заехали к инвалиду Коле… На днях Андрей починит размытую дорожку у дома Николая и тот опять «вернётся в цивилизацию», сможет выезжать на своей коляске… На обратной дороге в Балаклаву, я внимательно присмотрелся к поведению Андрея и заметил — а ведь он начал «оживать»… Приезд к несчастному Коле, 30 лет лежащему в кровати, сам Колин случай, показывающий, что есть и ещё сложнее ситуации в жизни чем его с мамой, сдвинул, как мне показалось дело в положительную сторону. А нужность и возможность помочь человеку, забетонировать эту дорожку, что Андрей прекрасно сумеет сделать, как мне показалось, самое основное, что его оживило, — отмечет лидер «Добровольца».

Вот и получается, что быть нужным людям – и счастье, и призвание. Без таких «сплетений», порывов, идущих от души, ни один социальный проект не имеет смысла. Важен ведь не только результат, решение проблемы, но и как это было достигнуто. «Доброволец» объединяет неравнодушных, за счет этого его социальные проекты и набирают обороты.

Фото: ОД «Доброволец».