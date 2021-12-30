Один из итогов 2021 года: инвестиции в экономику Крыма впервые превысили 100 миллиардов рублей

Объем инвестиций в экономику Крыма в 2021 году составил около 115 млрд. рублей, сообщили в Корпорации развития Республики Крым (КРРК). Впервые показатель привлеченных инвестиций поднялся выше 100 млрд. рублей.

Заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико подтвердила: за последних два года Республика Крым совершила рывок в рейтинге инвестиционной привлекательности, поднявшись с 68 на 11 место.

Корпорацией развития, вместе с инвестиционным блоком правительства, проведена системная работа по привлечению инвестиций. По итогам этого года мы вышли на сумму в 115 млрд. рублей привлеченных инвестиций. Рост достаточно значительный. Для сравнения: в 2020 году было привлечено 8,5 млрд. рублей инвестиций, в 2019 году — 4 млрд. рублей, — рассказал руководитель КРРК Дмитрий Ворона.

По словам гендиректора корпорации, сейчас институт развития сопровождает 223 инвестиционных проекта на сумму 222,1 млрд. рублей. Среди крупных проектов, соглашения по которым были подписаны в этом году названы: проект по возрождению традиций императорского курорта у озера Мойнаки в Евпатории с объемом инвестиций 35 млрд. рублей, строительство курортного комплекса в городе Саки на сумму в 14 млрд. рублей.

По мнению Главы Республики Сергея Аксёнова, КРРК проводит системную работу по привлечению инвестиций, созданию благоприятной бизнес-среды на полуострове и комфортных условий для инвесторов в Крыму. Он напомнил еще об одном масштабном проекте — создании индустриального парка на базе Джанкойского машиностроительного завода.

Мы заинтересованы в развитии Северного Крыма, а поскольку в Джанкое находится энергетический и транспортный узел, есть перспектива развития данного региона. Есть заинтересованные подрядчики, которые готовы заниматься данным регионом, — отметил Аксёнов.

Он уточнил, что первые итоги работы по созданию индустриального парка в Джанкое должны быть подведены к 1 июля.

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