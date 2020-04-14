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Один из обсерваторов в Севастополе обустроили в пансионате «Изумруд»

Один из обсерваторов в Севастополе обустроили в пансионате «Изумруд»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:50 14.04.2020

В Севастополе пациенты и медицинский  персонал больницы им. Даши Севастопольской (тот самый «скандальный» филиал-стационар первой горбольницы) переведены в обсерватор, обустроенный в пансионате «Изумруд».

Сюда завезено оборудование, подготовлены раздельные номера. Имеются раздельные санузлы. Есть горячая вода. Выработана маршрутизация движения больных. Подготовлена площадка для обработки санитарного транспорта. Персонал проинструктирован, питание доставляется, — рассказал заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Роман Проскурнин.

Один из обсерваторов в Севастополе обустроили в пансионате «Изумруд»

В общей сложности в обсервации будет находится около 100 человек.

Привлечены дополнительно медицинские сотрудники, которые будут находиться и работать только здесь, — уточнил директор Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов. 

Один из обсерваторов в Севастополе обустроили в пансионате «Изумруд»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подтвердил: в больнице были неприемлемые условия для такого количества людей.

Сейчас все размещены в индивидуальных номерах, есть все удобства. Все что должно быть в распоряжении обсерватора — полностью соблюдается. Медицинский персонал в полном облачении проводит термометрию, разносит еду, — рассказал Развожаев.

Один из обсерваторов в Севастополе обустроили в пансионате «Изумруд»

По его словам, оперативно решена и проблема отопления «Изумруда».

Действительно, ночью, когда люди приехали, батареи не грели. Кондиционеры поставили на тепло, плюс дополнительно – электрические обогреватели. Выдали дополнительно одеяла. Сейчас уже никаких жалоб нет. Все хорошо. Сейчас еще дополнительные обогреватели привезли. Прямо при мне устанавливали. В некоторых номерах были проблемы со смесителями. Все уже заменено. С питанием все нормализовано, — заверил Михаил Развожаев.

Один из обсерваторов в Севастополе обустроили в пансионате «Изумруд»

Сегодня в пансионате «Изумруд» также будет размещен персонал городской больницы №4.

Все понимают ситуацию, ждем 17 апреля, когда будет повторно взят анализ на коронавирус. Потом еще три дня, и 20 числа, буду очень рассчитывать на то, что всех наших сотрудников снимем с режима карантина, тем более, что нам медицинские кадры нужны, — отметил врио губернатора Севастополя.

Один из обсерваторов в Севастополе обустроили в пансионате «Изумруд»

Михаил Развожаев пообещал родителям, которые попали в обсерватор, помочь с маленькими детьми.

По детям мы поговорили с родителям. Если разные формы поддержки. Я предложил, маленьких детей отдать в дежурные группы. Кто-то согласился, у кого-то оказались 14-летние дети. Если есть какие-то трудности человеческие – всегда есть персонал на связи, — сказал Равожаев.

Один из обсерваторов в Севастополе обустроили в пансионате «Изумруд»

Глава города добавил, что в связи с возникшей ситуацией, больница им. Даши Севастопольской будет закрыта до окончания капитального ремонта.

После того, как мы всех пациентов и медработников перевезли, я принял решение, что больше не нужно искушать судьбу. Проект реконструкции больницы уже вышел из экспертизы. Правый корпус в процессе ремонта, который скоро закончится. Сейчас левый корпус начинаем делать, чтобы потом вернуться в нормальные корпуса, — подчеркнул врио губернатора.

Один из обсерваторов в Севастополе обустроили в пансионате «Изумруд»

Волонтёры штаба «Мы вместе Севастополь» привезли каждому постояльцу «Изумруда» наборы. В состав наборов входит шоколад, круасаны, печенье, конфеты, чай, кофе, колбасная нарезка, плавленый сыр , яблоки и мандарины, предметы личной гигиены.

Один из обсерваторов в Севастополе обустроили в пансионате «Изумруд»

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Один из обсерваторов в Севастополе обустроили в пансионате «Изумруд»

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