«Один в Океане»: книга о свободе, мотивации и силе человеческого духа

Тема свободы неизменно одна из центральных в литературе и ХIХ, и ХХ, и начала ХХI века. Через ее восприятие лучше всего отображается духовный, нравственный мир человека. Свобода – всегда выбор, от сформулированного еще Достоевским (но слишком упрощенно истолкованного), «тварь ли я дрожащая или право имею» до ницшеанского «внутреннего хаоса», дающего способность «родить танцующую звезду». В последнее время общественная полемика привнесла в тему свободы новые звучания: ответственность, право сильного, разум и волю, веру и милосердие… Литература не могла не отреагировать. Другое дело, что оригинальность форм и жанров, особенности «модного повествования» не всегда позволяют современным авторам раскрыть эту тему, тем интереснее звучат произведения, прозвучавшие в свое время набатами откровений и почти документального повествования, основанного на реальности фактов и искренности отражения внутренних переживаний.

Именно такая история произошла в далеком 1974 году. Она стала основой, сюжетной оболочкой романа «Один в Океане». В аннотациях его упрощенно называют «историей одного побега». Параллели с Графом Монте-Кристо уместны лишь отчасти. Океанограф Слава Курилов бежит из СССР, действительно, в духе авантюрных героев Дюма. Ныряет в волны с борта океанского круизного лайнера. Молодым читателям этот момент покажется, как минимум, странным. Документальная же правда такова, что из Советского Союза просто так и абы кого за границу не пускали. Обоснования были самыми разнообразными: от «гостайны» до «национального признака». Ага, вот вам и первый намек на раскрытие темы свободы. Молодой океанограф мечтает увидеть мир, без границ и ограничений. Это уже потом в реальности Станислав Курилов познает в Канаде, что свобода решений слишком часто вступает в противоречие с обстоятельствами. Ему придется мыть посуду, работать в пиццерии, плавать на различных судах. Впрочем, в жизни все произойдет по сценарию кино «с хорошим концом». Курилов обретет душевный покой, семейное счастье, будет заниматься до последнего дня любимым делом, погружаясь в воды Океана, чтобы однажды не вернуться не берег…

В книге герой решает проблему выбора и принятия свободы просто – прыгает в Океан с высокой палубы. Разрывает связь с родиной-сушей, отдаваясь на милость свободной стихии, которая не подведет, вынесет к новому берегу, подарит новые шансы. Но с этой стихией придется сживаться почти трое суток. Это будет и борьба, и жизнь на пределе сил, и полное погружение в себя, и «растворение» в соленой океанской воде. Экзистенциализм, познание собственного Я, места человека в мире – то ли песчинки, то ли центра мироздания. «Один в Океане» — только по сюжету приключение одиночки в «плену стихии», только по духу – документальная история. На самом деле, это философское повествование, исполненное глубокого смысла, роман о свободе и силе человеческого духа. А еще о мотивации. Чего стоят цитаты: «Если ты в безопасности – ты не учишься», или «Само принятие решения — уже действие».

Естественно, эта книга не могла так просто появиться в СССР. Впервые отрывок из нее был напечатан в журнале «Огонек» в 1991 году. Прошло несколько лет и «Один в Океане» стал доступен самой широкой читательской аудитории. Подробнее – на портале ru.bookmate.com.

Забегая вперед, скажем лишь то, что юным читателям следует подробнее расспросить пап и мам, дедушек и бабушек о жизни в стране в те годы. Всем, кто идеализирует «советское прошлое» — не судить строго «антисоветчика и невозвращенца» Славу Курилова. Он сделал свой выбор. Его свободой стали даже не Канада и Израиль, не радость любимой работы и дела всей жизни и даже не принятие/неприятие книги «Один в Океане». Его свободой стал именно выбор. О котором, кстати, он ни разу не жалел.