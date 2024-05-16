Одиннадцать! Ровно столько украинских безэкипажных катеров уничтожили сегодня в Черном море

Пираты ВСУ направлялись к берегам Крыма.
По информации Минобороны РФ, сегодня около двух часов дня в Черном море были уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ. Отработала морская авиация Черноморского флота.
Около 14.00 мск в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. 11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ, — говорится в сообщении военного ведомства.
Судя по всему, это как раз те БЭКи, о которых сегодня предупреждал «Рыбарь». Цитата:
Значительная часть БЭКов так и не подошла к полуострову: с высокой вероятностью они находятся в районе ожидания (как это уже не раз бывало). И в ближайшие дни мы о них снова услышим.
Услышали, увидели, уничтожили.
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С тегами: Черное море