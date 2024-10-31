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31 октября - Международный день Черного моря. Губернатор Севастополя поздравляет горожан
Фото: pikist.com

31 октября — Международный день Черного моря. Губернатор Севастополя поздравляет горожан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 15:39 31.10.2024

Сегодня, 31 октября отмечается Международный день Черного моря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил горожан с этим праздником. По его убеждению, Севастополь, основанный как главный порт на юге России, немыслим без моря.

Наш город наполнен бризом и шорохом волн. Величие Фиолента и уютное очарование Балаклавы, тихие бухты и пляжи, чайки и лебеди, рыбаки на набережных и поджидающие улов коты — всё это Севастополь и его неповторимая атмосфера. Наш город и наше море невозможно не любить, — отметил Михаил Развожаев и поделился «морским-залипательным» видео.

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