И двенадцатый! Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

Мы уже сообщали об 11 уничтоженных в Черном море нашей морской авиацией БЭКах (безэкипажных катерах), управляемых морских дронов со взрывчаткой. Через некоторое время на подходе к Крыму был уничтожен еще один украинский пират.
Около 15.30 в западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Безэкипажный катер был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ВМФ, — ссобщили в Миноброны РФ.
Как это было – на видео из Телеграм-канала «Архангел спецназа Z».
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С тегами: Черное море