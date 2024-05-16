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И двенадцатый! Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

И двенадцатый! Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 19:30 16.05.2024

Мы уже сообщали об 11 уничтоженных в Черном море нашей морской авиацией БЭКах (безэкипажных катерах), управляемых морских дронов со взрывчаткой. Через некоторое время на подходе к Крыму был уничтожен еще один украинский пират.

Около 15.30 в западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Безэкипажный катер был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ВМФ, — ссобщили в Миноброны РФ.

Как это было – на видео из Телеграм-канала «Архангел спецназа Z».

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