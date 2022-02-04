Одиннадцать симферопольских школ переведены на дистанционное обучение

Заместитель главы администрации – начальник управления образования Симферополя Татьяна Сухина проинформировала о переводе на дистанционное обучение учащихся образовательных учреждений.

По её данным, на сегодняшний день в крымской столице в соответствии с постановлениями Роспотребнадзора закрыты 11 школ (вчера было 7).

Восемь образовательных учреждений – №№ 7, 12, 17, 23, 30, «Злагода», 34, 42 – переведены на дистанционное обучение в связи с выявлением фактов заболевания короновирусной инфекцией.

Три школы закрыты на карантин в связи с увеличением количества заболевших ОРВИ – это школы №№ 3, 25 и 38.

Также в детских садах Симферополя закрыты 19 групп, из них 13 – по коронавирусной инфекции и 6 – по ОРВИ.

Напомним, что сотрудники управления образования администрации продолжают ежедневный мониторинг соблюдения требований санитарных норм в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В образовательных учреждениях соблюдаются все необходимые меры по предупреждению распространения COVID-19. При входе в здания установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук. В соответствии с утвержденными графиками осуществляется влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования, а также проветривание помещений, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями и рециркуляторами, — отметила Татьяна Сухина.

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