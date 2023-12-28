Одно из предприятий Евпатории заплатило немалый «экологический штраф»

Судом по иску природоохранного прокурора в доход государства взыскано более 7 миллионов рублей.

Одним из предприятий города Евпатории не вносится плата за негативное воздействие на окружающую среду, ввиду чего образовалась задолженность.

С целью устранения указанных нарушений руководителю предприятия прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого меры, направленные на их устранение, в полном объеме не приняты, сумма задолженности не погашена, — сообщили в прокуратуре.

Решением Евпаторийского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены, в доход государства взыскано 7,2 млн. рублей.