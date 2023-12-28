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Одно из предприятий Евпатории заплатило немалый «экологический штраф»
Фото: прокуратура РК

Одно из предприятий Евпатории заплатило немалый «экологический штраф»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:56 28.12.2023

Судом по иску природоохранного прокурора в доход государства взыскано более 7 миллионов рублей.

Одним из предприятий города Евпатории не вносится плата за негативное воздействие на окружающую среду, ввиду чего образовалась задолженность.

С целью устранения указанных нарушений руководителю предприятия прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого меры, направленные на их устранение, в полном объеме не приняты, сумма задолженности не погашена, — сообщили в прокуратуре.

Решением Евпаторийского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены, в доход государства взыскано 7,2 млн. рублей.

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