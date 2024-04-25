Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Одному из обвиняемых в убийстве Джессики Кужной избрана мера пресечения
актуально в республике
Одному из обвиняемых в убийстве Джессики Кужной избрана мера пресечения

Одному из обвиняемых в убийстве Джессики Кужной избрана мера пресечения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:54 25.04.2024

25 апреля Евпаторийский городской суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу одному из обвиняемых в убийстве 23-летней девушки, жительницы города Евпатории.

Смерть девушки наступила в результате асфиксии — здесь подробности. Обвиняемые дали признательные показания, рассказали, что с целью сокрытия следов преступления закопали тело девушки в лесополосе Сакского района.

Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.

источник: пресс-служба Евпаторийского городского суда

Просмотры: 36

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды Крыма

Комментарии для сайта Cackle
суды Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.