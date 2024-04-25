Одному из обвиняемых в убийстве Джессики Кужной избрана мера пресечения

25 апреля Евпаторийский городской суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу одному из обвиняемых в убийстве 23-летней девушки, жительницы города Евпатории.

Смерть девушки наступила в результате асфиксии — здесь подробности. Обвиняемые дали признательные показания, рассказали, что с целью сокрытия следов преступления закопали тело девушки в лесополосе Сакского района.

Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.

источник: пресс-служба Евпаторийского городского суда