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Поиск пропавшей в Евпатории девушки завершен – Джессики больше нет. Убийцы задержаны
Фото: Следком

Поиск пропавшей в Евпатории девушки завершен – Джессики больше нет. Убийцы задержаны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:28 24.04.2024

К сожалению, поиски пропавшей в Евпатории девушки завершены. Её убили. Тело Джессики обнаружено. Задержаны двое крымчан. Признательные показания есть… Объяснений жуткой трагедии нет…

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 23-летней жительницы Евпатории. Накануне по подозрению в совершении убийства девушки задержаны двое мужчин – 29-летний житель Сакского района и 26-летний житель Евпатории, оба работающие в одном из евпаторийских торговых центров, — сообщили в Следкоме.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Следователями и следователями-криминалистами СК в тесном взаимодействии с районным подразделением уголовного розыска и поисковым отрядом «Лиза Алерт Крым» в самые короткие сроки была проведена значительная работа по отработке территорий сразу нескольких районов: установлен круг общения девушки, маршруты ее передвижения и ее знакомых, изучены записи с камер уличного наблюдения, с помощью криминалистической техники осмотрены места жительства пропавшей и двух возможных подозреваемых. В результате чего были получены сведения о причастности к исчезновению жительницы Евпатории ее знакомых, которые ранее попали в поле зрения правоохранительных органов.

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Была выбрана грамотная тактика допроса, в результате чего один из мужчин дал признательные показания. Преступление было совершено в доме на территории Красноперекопского района. В ходе конфликта девушка была задушена.

В рамках проверки показаний на месте подозреваемый рассказал, как совершал убийство, а также указал на место, где спрятано тело. В настоящее время с задержанными тесно работают следователи и оперативные сотрудники с целью детального установления обстоятельств совершенного преступления и его мотивов, — рассказали следователи.

Следствие готовится предъявить обвинение фигурантам в совершении убийства в составе группы лиц и выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

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