Одобрен проект Стратегии социально-экономического развития Евпатории до 2035 года

Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Евпатория до 2035 года был рассмотрен и одобрен на Общественных слушаниях.

Разработка Стратегии была начата в ноябре 2019 года. Миссия города обозначена как: Евпатория – Всероссийская детская здравница и современный семейный курорт. Главная стратегическая цель: Укрепление конкурентоспособности Евпатории как курортного, туристического, историко-культурного, научного и делового центра Республики Крым и России, города с высоким качеством жизни нынешних и будущих поколений граждан, — отмечают в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

В целом документ включает в себя 5 приоритетных направлений, 19 целей и 77 задач. Среди которых:

Развитие санаторно-курортного комплекса и инфраструктуры туризма.

Модернизация экономики, диверсификация производства и улучшение условий для частного бизнеса. Формирование инвестиционной привлекательности.

Удовлетворение современных требований к уровню и качеству жилищно-коммунальных услуг.

Совершенствование социальной сферы. Создание среды, благоприятной для жизни.

Совершенствование территориального и пространственного развития.

Представленный документ, говорят в администрации Евпатории, соответствует и не противоречит Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года.

Благодаря совместной работе администрации города, депутатского корпуса, общественности и экспертов из Уральского государственного экономического университета проведена большая работа по приведению Стратегии к единой логике и чёткой структуре, — отмечает глава Городского совета Евпатории Олеся Харитоненко.

Евпаторийцы поддержали проект Стратегии социально-экономического развития города большинством голосов. В ближайшее время проект будет вынесен на рассмотрение депутатов Евпаторийского городского совета.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории