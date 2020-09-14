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Официальная позиция: Украина «не должна» решать проблему водоснабжения Крыма
Фото: pixabay.com

Официальная позиция: Украина «не должна» решать проблему водоснабжения Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:39 14.09.2020

Официальный Киев ответил на претензии МИД РФ. В частности, Москва уверяет:  водная блокада Крыма нарушает обязательства Киева в области прав человека. Ответ, правда, не на уровне внешнеполитического ведомства, а виртуального «представительства президента Украины в АР Крым», но вполне официальный.

Приведенные российской стороной положения международных договоров в сфере защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водообеспечению или поставке других ресурсов, а касаются гарантий и обеспечения других прав человека, — говорится на странице «представительства в Facebook.

Украинские власти, не скрывая эмоций, злорадствуют и уверяют: «Крым для России обходится слишком дорого».

Именно поэтому она (Россия – ред.) пытается и будет пытаться далее с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к возобновлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова, — говорится в сообщении «представительства».

Вывод достаточно циничен: «Украина не должна решать данные проблемы». Комментарии излишни.

Одно «но»: ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за обеспечение Крыма питьевой водой ответственны как Украина, так и Россия. Однако главную ответственность чиновница ООН возложила на Россию. При этом Киев должен «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» крымчан.

Официальная позиция: Украина «не должна» решать проблему водоснабжения Крыма

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