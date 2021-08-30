Официально: численность занятого населения в Севастополе растëт

В Севастополе, говорят специалисты, активно ведëтся работа по возвращению численности занятого населения к значениям, которые были зафиксированы до начала пандемии коронавируса.

С нами сотрудничают 5 тысяч наших работодателей. Это и предприятия, и индивидуальные предприниматели. Банк вакансий на июль месяц содержал 4 624 реальных действующих вакансии. Для сравнения, на конец прошлого года мы имели около 3 тысяч таких вакансий, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента труда и социальной защиты Елену Сулягину.

Работа по восстановлению численности занятого населения позволяет не только поддержать бизнес, но и легализовать трудовые отношения. Легализация – это единственный для граждан способ получить социальную защищëнность и помощь в случае временной нетрудоспособности, а также выходное пособие при увольнении, банковский кредит и налоговые вычеты, подчеркнула Елена Сулягина.

В 2021 году было трудоустроено порядка 3 тысяч человек, из которых отделением Пенсионного фонда было подтверждено официальное трудоустройство 923 человек. Работодатели на сегодня заплатили более 7 млн налогов», — отметила директор департамента.

Она также рассказала об оказании содействия безработным в создании собственного дела.

Когда в 2015 году начинался этот проект, безработный гражданин получал на открытие собственного дела порядка 58 тысяч рублей. Потом были 83 тысячи, потом 100 тысяч, и начиная с 1 января 2021 года сумма составила 200 тысяч рублей. Всего за период реализации проекта получили средства на открытие собственного дела 506 человек. Это малый и средний бизнес, – говорит Елена Сулягина.

Служба занятости сопровождает и поддерживает начинающих предпринимателей, после открытия бизнеса сотрудничает с ними как с работодателями. Они принимают участие в программах по временному трудоустройству несовершеннолетних, проведению стажировок, при расширении бизнеса и создании новых рабочих мест могут получить субсидию на их создание и оснащение.

По словам директора департамента труда и социальной защиты, до конца текущего года Севастополь по всем показателям, характеризующим ситуацию на рынке труда, выйдет на допандемийный уровень.