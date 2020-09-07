Официально: для жителей дома в Керчи, где произошёл взрыв, будет приобретено 40 квартир  

Также будет произведено остекление квартир, пострадавших в результате взрыва.

Как мы и сообщали накануне, пострадавшим при ЧП в доме №93 по ул. Кирова в Керчи приобретут квартиры. Сегодня информацию подтвердил Глава РК Сергей Аксёнов. Речь идет о покупке 40 квартир для жителей 3-го подъезда злосчастной десятиэтажки. Глава РК сообщил, что ситуация находится на особом контроле, сегодня до конца дня все инструменты будут отработаны.

В каждом отдельном случае будет индивидуальный подход, керчане сами смогут выбрать вариант получения жилья, удобный для них, администрация города точечно отработает этот вопрос, — сказал Аксёнов.

Кроме того, из резервного фонда Республики будет выделено 5,3 млн. рублей для остекления квартир, пострадавших в результате взрыва. Глава Крыма поручил главе администрации Керчи лично проконтролировать вопрос, чтобы средства как можно раньше были доведены до горожан.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил, что часть людей вернулась в свое жилье после тщательной проверки профильными службами состояния объектов и отсутствия каких-либо нарушений, однако один подъезд (третий) находится в аварином состоянии. Его жители получат новое жилье, а до тех пор они поселены в санатории и гостиницу, их проживание и питание обеспечивается за счет средств республиканского бюджета.

Эти люди не оставлены один на один с проблемой. Им оказывается максимально возможная помощь. Все, кто требовал расселения, размещены в санаториях и гостиницах за счет финансирования Республики Крым, оплачено и полноценное трехразовое питание. В таких условиях керчане будут находиться сколько потребуется до момента предоставления им жилья, — рассказал глава администрации Керчи.

На данный момент по поручению Главы Крыма, на территории аварийного подъезда работает проектная организация «Шельф». По итогам работы будет получен проект демонтажа аварийных несущих конструкций и строительно-монтажных работ в этом МКД.