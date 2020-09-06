Пострадавшим при ЧП в доме №93 по ул. Кирова в Керчи приобретут квартиры

Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым принято решение о покупке 40 квартир для жителей 3-го подъезда дома по Кирова, 93 в Керчи, где произошел взрыв. Также, пострадавшим будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей – помощь людям, зарегистрированным по данным адресам. Принимаются заявления.

Будет оказана финансовая помощь в размере 50 000 рублей тем, кто частично утратил свое имущество, и в размере 100 000 рублей – тем, кто полностью утратил свое имущество, — уточнили в администрации Керчи.

Также ведется сбор документов для выплаты родственникам погибшей при пожаре помощи в размере 1 млн. рублей. Дополнительно рассматривается вопрос об остеклении всех пострадавших квартир, составлена смета, идет определение единственного поставщика, который выполнит данные работы. Ситуация остается на контроле главы администрации Керчи Сергея Бороздина.

В день происшествия все жители дома №93 120 квартир и второго подъезда (40 квартир) из соседнего дома №95 были отселены в связи с угрозой обрушения конструкций 8, 9, 10 этажа. Те, кто требовал размещения, были размещены в санаториях и гостинице, обеспечены полноценным 3х-разовым горячим питанием.

В кратчайшие сроки специалистами Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» Минстроя России, а также сотрудниками МЧС было проведено обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирного жилого дома по ул. Кирова, 93. По данным экспертизы, в первом и втором подъездах внутренние и внешние конструкции находятся в работоспособном состоянии, их техническое состояние в норме. Вследствие чего было принято решение о заселении жителей квартир 1-го подъезда. 31 августа люди вернулись в свои квартиры.

Состояние третьего подъезда дома №93, где произошла чрезвычайная ситуация расценивают как аварийное, ограниченное для проживания. Существует угроза обрушения, в связи с чем отселенными до сегодняшнего дня остаются жители и второго подъезда дома №95. Всего речь идет о 80 квартирах.

Как уточнили в администрации Керчи, с понедельника, после обследования ресурсонабжающими организациями жители 2-го подъезда дома №95 все-таки смогут вернуться в свои квартиры

7 сентября, в 10:00 ресурсоснабжающими организациями начнется проверка водо- и электроснабжения второго подъезда дома №95. Для этого всем жителям необходимо обеспечить допуск в квартиры. В том числе будут зафиксированы повреждения в помещениях, и составлены соответствующие акты, — рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Если представители ресурсоснабжающих организаций дадут положительное заключение, люди смогут вернуться в свои квартиры для проживания. Параллельно сотрудники МЧС проведут демонтаж остекления, которое было разбито.

Фото: KERCH.COM.RU и администрация Керчи.