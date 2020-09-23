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Официально: Юлия Жукова больше не вице-премьер правительства Крыма
Фото: ФБ

Официально: Юлия Жукова больше не вице-премьер правительства Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:02 23.09.2020

В среду, 23 сентября, на очередном заседании Госсовета Республики депутаты согласовали освобождение от должности заместителя председателя Совета министров Юлии Жуковой. После обеда стало известно и об указе Главы РК об увольнении вице-премьера правительства Крыма.

Принять отставку Жуковой Юлии Михайловны по собственному желанию и освободить ее от государственной должности Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым согласно поданному заявлению 24 сентября 2020 года, – сказано в тексте указа.

Де-факто Юлия Жукова уволилась еще летом. Де-юре – с 24 сентября. Пока ее обязанности распределены между оставшимися вице-премьерами, но, по слухам, скоро будет назначен новый зам. главы Совмина РК, специалист «с материка». Точнее, назначена.

Официально: Юлия Жукова больше не вице-премьер правительства Крыма

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