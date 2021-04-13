Официально: крымские льготники получают новые квартиры

В рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие жилищного строительства на территории Республики Крым» в 2018-2020 годах введены в эксплуатацию четыре 108-квартирных жилых дома в г. Симферополь общей площадью более 20 тыс. кв. м.

С целью дальнейшей реализации проекта в городе Саки начали строительство 198-квартирного жилого дома по ул.Евпаторийское шоссе в районе озера Чокрак. Цена стандартного жилья составляет не более 80% от средней рыночной цены на аналогичное жилье, т.е. его стоимость на 20% ниже рыночной, — цитирует пресс-служба Правительства РК заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Евгения Кабанова.

Право на приобретение такого жилья имеют двадцать категорий граждан, среди них: медицинские работники, педагоги, работники культуры и спорта, многодетные и молодые семьи, а также инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Для социальных категорий граждан (медицинских работников, педагогов, государственных и муниципальных служащих, работников физической культуры и спорта, работников социальной защиты, работников культуры, работников государственных и муниципальных предприятий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, семей, имеющих 3-х и более детей, молодых семей) предусмотрены меры поддержки в форме предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Крым в размере до 30% стоимости при приобретении стандартного жилья.

На сегодняшний день в список граждан, желающих приобрести стандартное жилье, включено 966 граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья.

В 2020 году 112 семей улучшили жилищные условия путем участия в данной программе (в том числе 106 семей с использованием средств социальной выплаты).

В 2021 году еще 108 семей смогут воспользоваться правом на приобретение стандартного жилья.

Кроме того, за 2020 год в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в Республике Крым улучшены жилищные условия 83 семей (на общую сумму 184 млн рублей) из них:

2 инвалида,

5 ветеранов боевых действий,

10 молодых семей,

46 граждан, уволенных из воинских частей Украины,

20 чернобыльцев

1 гражданин, выехавший из районов Крайнего Севера.

В 2021 году планируется улучшить жилищные условия 94 граждан льготных категорий, в том числе:

1 инвалида;

4 ветеранов боевых действий;

5 молодых семей;

66 семей, относящихся к отдельным категориям граждан, установленным Указом Президента РФ от 22.03.2018 № 116;

1 семьи, выехавшей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

17 граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц.