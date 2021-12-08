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Официально: крымский парламент поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Официально: крымский парламент поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:30 08.12.2021

Крымский парламент заочным голосованием поддержал внесение законодательных изменений в федеральный закон, которые предполагают введение QR-кодов в общественных местах. «За» данный проект постановления проголосовали 64 депутата, «против» — 8, воздержавшихся нет.

Согласованы изменения в закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», направленные на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции, а также порядка уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции в целях предупреждения ее распространения на территории страны, — говорится в сообщении пресс-службы Госсовета РК.

О доводах «За» крымских парламентариев — ЗДЕСЬ.

Напомним, Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Официально: крымский парламент поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

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