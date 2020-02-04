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Официально: мост на улице Гагарина в Симферополе будет готов к эксплуатации в марте
Фото: 3652.ru

Официально: мост на улице Гагарина в Симферополе будет готов к эксплуатации в марте  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 18:43 04.02.2020

Ремонт моста продолжается.

Мост на улице Гагарина в Симферополе, как и планировалось ранее, будет готов к эксплуатации в марте этого года. Об этом сообщил Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, который провёл рабочее совещание по вопросу хода капитального ремонта моста.

На сегодняшний день уже десять железобетонных конструкций доставлены на объект. В ближайшие дни подрядчик приступает к ремонту опорных частей моста и монтажу балок, — сказал Гоцанюк.

По словам премьера, проектировщик выдал техническое решение на замену дополнительно ещё восьми балок к тем 20, которые были запланированы изначально. Тем самым, уточнил Юрий Гоцанюк, срок завершения работ незначительно сместится в связи с поставкой дополнительных балок.

Рассчитываем, что завод сможет изготовить их в течение максимум 12-15 дней. В любом случае, ставим задачу перед подрядчиком и администрацией Симферополя завершить работы и запустить движение по мосту в следующем месяце, — добавил Юрий Гоцанюк.

 

Официально: мост на улице Гагарина в Симферополе будет готов к эксплуатации в марте  

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