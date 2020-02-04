Официально: мост на улице Гагарина в Симферополе будет готов к эксплуатации в марте

Ремонт моста продолжается.

Мост на улице Гагарина в Симферополе, как и планировалось ранее, будет готов к эксплуатации в марте этого года. Об этом сообщил Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, который провёл рабочее совещание по вопросу хода капитального ремонта моста.

На сегодняшний день уже десять железобетонных конструкций доставлены на объект. В ближайшие дни подрядчик приступает к ремонту опорных частей моста и монтажу балок, — сказал Гоцанюк.

По словам премьера, проектировщик выдал техническое решение на замену дополнительно ещё восьми балок к тем 20, которые были запланированы изначально. Тем самым, уточнил Юрий Гоцанюк, срок завершения работ незначительно сместится в связи с поставкой дополнительных балок.